Между центробанками Азербайджана и Турции подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Между Центральным банком Азербайджана и Центральным банком Турции подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, цель меморандума заключается в углублении связей между центробанками двух стран, обмене информацией и усилении сотрудничества.

Согласно подписанному меморандуму, предусматривается обмен опытом в различных направлениях банкинга, осуществление совместных исследовательских работ, проведение учебных программ и оказание консультационных услуг. В то же время в рамках меморандума между сторонами будет осуществляться обмен информацией и мнениями об экономических и финансовых процессах, происходящих в двух странах.

Как отмечается, в течение многих лет между центральными банками Азербайджана и Турции существуют интенсивные связи сотрудничества, в рамках которых были реализованы совместные проекты технической помощи по различным функциональным направлениям банков.

Было подчеркнуто, что данное соглашение послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между центральными банками двух братских стран по всем направлениям, а также внесет вклад в развитие как центробанков, так и банковских систем двух стран.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni