На Кубе началась реформа финансовой системы

Финансы 1 января 2021 19:28 (UTC+04:00)
На Кубе началась реформа финансовой системы

Власти Кубы начали реформу финансовой системы республики, которая подразумевает вывод из обращения кубинского конвертируемого песо - одной из двух официальных национальных валют на острове. Об этом в пятницу сообщает газета Granma, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Республика с 1994 года имеет две валюты - кубинский песо (CUP) и кубинский конвертируемый песо (CUC), который с момента введения был предназначен для замены доллара США на территории республики. Официальный обменный курс конвертируемого песо для граждан до сегодняшнего дня составлял 24 кубинских песо, для предприятий - один доллар или один кубинский песо.

С 1 января началось выведение из оборота кубинского конвертируемого песо, он не будет приниматься для осуществления большей части оплат. Центральный банк Кубы опубликовал список нескольких десятков государственных предприятий, которые некоторое время будут принимать платежи у населения в этой валюте для более оперативного вывода ее из оборота. Гражданам страны также дается 180 дней, чтобы поменять свои накопления в банках на кубинский песо по курсу 1:24.

Что касается счетов физических лиц в CUC, то их владельцы могут решить, полностью ли перевести средства в CUP или на часть из них купить иностранную валюту. Второй вариант возможен лишь при ее наличии для продажи у самого банка, что бывает далеко не всегда. В середине года на Кубе появились магазины, в которых можно купить товары только за доллары США, поэтому спрос на обмен большой. Официальный курс доллара к кубинскому песо - 1:24.

Девальвация кубинского песо
Важным препятствием для иностранных инвестиций в экономику острова, в частности, являлся создававший путаницу курс конвертируемого песо как к доллару, так и к CUP в расчетах предприятий - 1:1. Денежная реформа подразумевает частичную девальвацию кубинского песо в этом контексте, курс будет такой же, как для физических лиц - 1:24. Неслучайно реформа официально называется "упорядочиванием денежной системы".

О потере в стоимости кубинского песо говорит уже наблюдающийся рост цен. К примеру, бурные дискуссии в кубинском обществе вызвало серьезное повышение расценок на электроэнергию. Это можно объяснить еще и тем, что в рамках реформы государство прекратит субсидировать ряд предприятий, предоставляющих услуги населению. В свою очередь, власти также выпустили несколько постановлений о повышении заработных плат в государственном секторе и пенсий.

Таким образом, в новом году на 100 кубинских песо можно будет купить меньше продуктов или услуг, чем в ушедшем.

Денежная реформа как почва для обновления экономики
Власти Кубы рассчитывают, что упорядочивание финансовой системы может создать благоприятную почву, в частности, для привлечения иностранных инвестиций, объем которых серьезно сократился из-за пандемии и усиления санкций со стороны США. Также, по их мнению, изменения призваны повысить продуктивность экономической системы.

"Это упорядочивание само по себе не является волшебным решением всех проблем, существующих в нашей экономике, однако оно будет способствовать созданию необходимых условий для более уверенного ее развития. Мы подтверждаем важность и значимость этой задачи, реализация которой создаст в стране лучшие условия для проведения преобразований, необходимых для обновления нашей экономической и социальной модели", - заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в середине декабря, когда официально анонсировал реформу.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
МОК представил пиктограммы видов спорта на Олимпийских играх 2022 года
МОК представил пиктограммы видов спорта на Олимпийских играх 2022 года
&quot;Ливерпуль&quot; сыграл вничью с &quot;Ньюкаслом&quot; в матче чемпионате Англии по футболу
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче чемпионате Англии по футболу
&quot;Атлетико&quot; обыграл &quot;Хетафе&quot; в 500-м матче Симеоне на посту главного тренера
"Атлетико" обыграл "Хетафе" в 500-м матче Симеоне на посту главного тренера
Loading Bars
Лента новостей
Более 85% страховых выплат в Азербайджане приходятся на пять компаний Финансы 19:37
На Кубе началась реформа финансовой системы Финансы 19:28
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборов США 19:11
Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН Туркменистан 18:52
Видеокадры из села Малаткешин Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 18:41
BioNTech к концу января определится с возможностями дополнительного производства вакцины Европа 18:41
В Азербайджане выявлен еще 341 случай заражения коронавирусом, 4 472 человек вылечились Общество 18:19
Во Вьетнаме выявлены девять новых завозных случаев заражения коронавирусом Другие страны 18:19
В освобождённой Шуше снят первый клип с участием Алима Гасымова, Нураддина Мехтиханлы и Чингиза Мустафаева (ВИДЕО) Культура 18:02
В Лейпциге сгорели семь джипов Бундесвера в новогоднюю ночь Европа 18:01
Франция ужесточит ограничения Европа 17:44
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 114 человек Общество 17:31
Азербайджан увеличил импорт судов и плавучих конструкций Бизнес 17:30
Проект Южного газового коридора важен для укрепления энергетической независимости Грузии - Турнава Энергетика 17:29
Всеобщее декларирование доходов и имущества вводится в Казахстане Финансы 17:27
ANAMA и МВД Азербайджана обратилось к населению Общество 17:10
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района (ВИДЕО) Политика 16:55
Первый чай в свободной Шуше (ФОТО) Общество 16:27
Новогоднюю ночь азербайджанцы встретили на Аллее шехидов, в небо запущены фонарики в память о шехидах Карабахской войны, прозвучал гимн (ВИДЕО) Социум 16:17
В Шуше восстановлено радио-телевещание (ФОТО) Общество 16:09
Во Франции три жандарма пострадали при попытке разгона вечеринки с участием 2 тыс. человек Европа 15:52
Ким Чен Ын написал северокорейцам письмо в Новый год вместо обращения Другие страны 15:35
Небоскреб Бурдж Халифа в новогоднюю ночь окрасился в цвета флага Азербайджана (ВИДЕО) Арабские страны 15:19
Неизвестные сожгли около 60 автомобилей в новогоднюю ночь на востоке Франции Европа 15:03
Из Германии в Азербайджан - музыка Победы от Нармин Наджафли (ВИДЕО) Культура 14:46
МИД Афганистана приветствовал решение Азербайджана об открытии посольства в Кабуле Политика 14:37
В Азербайджане к концу 2020 года вырос объем безналичных операций Финансы 14:31
Грузия покупает электроэнергию у России, Азербайджана и Турции - Министр Энергетика 14:13
753 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 14:11
Назван объем производства электроэнергии в Иране Энергетика 14:09
В Лос-Анджелесе вступил в силу запрет на продажу и производство вещей из натурального меха США 13:55
В Словакии максимально ужесточили ограничения из-за коронавируса Европа 13:43
TAP внесет вклад в экономическую безопасность и процветание Азербайджана - Ариэль Коэн Экономика 13:30
США проголосовали против бюджета ООН из-за антисемитизма и антииранских санкций Финансы 13:20
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом Россия 13:02
Генассамблея ООН утвердила бюджет на 2021 год Финансы 12:45
Власти китайского Хэйхэ запретили жителям улетать из города Другие страны 12:27
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане Общество 12:09
Минобороны Японии намерено разработать беспилотный истребитель к 2035 году Другие страны 12:01
МОК представил пиктограммы видов спорта на Олимпийских играх 2022 года Спорт 11:39
На портале Azexport продажи превысили $40 млн Бизнес 11:15
Завершается разработка программы сотрудничества Азербайджана с FAO на период 2021-2025 годов Бизнес 11:15
Послы США в Грузии поздравили граждан Грузии с Новым годом Грузия 11:14
Зариф выразил надежду, что 2021 год станет годом мира и здоровья Политика 11:13
Беларусь передала председательство в ЕАЭС Казахстану Казахстан 11:10
Число заражений коронавирусом в мире превысило 83,4 млн В мире 10:51
Новогодняя ночь в Нью-Дели стала самой холодной за 15 лет Другие страны 10:28
Вучич запустил газопровод "Балканский поток" в Сербии Энергетика 10:00
SOFAZ продолжит размещение своих средств в рамках допустимых инвестактивов c целью максимизации доходности Энергетика 09:26
На Нью-Йоркской фондовой бирже прекратят торговлю акциями трех китайских компаний Финансы 09:25
Во Франции за сутки выявили почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом Европа 08:53
Ученые нашли связь между COVID-19 и повреждениями сосудов мозга В мире 08:31
Nissan планирует в 2021 году отказаться от сети продаж в некоторых странах Европы Другие страны 08:07
В Казахстане продолжают работу по составлению цифровых сельхозкарт Казахстан 07:45
Иран планирует построить порт на Макранском побережье с грузоподъемностью до 200 млн. тонн Экономика 07:30
Десять тонн грузинского меда вывезли на экспорт в Италию Грузия 07:15
Премьер Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени Европа 06:43
CNN: 140 республиканцев могут выступить против утверждения итогов выборов в Конгрессе США США 06:22
Трамп до конца марта продлил приостановку выдачи некоторых категорий рабочих виз США 05:58
Премьер Японии заявил о лидирующей роли страны в построении мирового порядка новой эпохи Другие страны 05:37
Во время бунта в полицейском участке в Колумбии пострадали 14 человек Другие страны 05:15
Британия завершила процесс Brexit и покидает Евросоюз Европа 04:48
Ги Пармелен вступил в должность президента Швейцарии Европа 04:31
Пикап перевернулся на юге Алжира, 20 человек погибли Другие страны 04:14
Свыше 22 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 03:49
В ноябре в Грузию из-за рубежа приехали 45 тысяч человек Грузия 03:30
В Ирландии вступили в действие жесткие карантинные ограничения Европа 03:09
У здания муниципальной полиции Афин произошел взрыв Европа 02:39
В Словакии с 1 января максимально ужесточают ограничения из-за коронавируса Европа 02:15
ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список препаратов, рекомендуемых для экстренного использования В мире 01:51
"Карабах - это Азербайджан" было ключевым посланием Президента Ильхама Алиева в его заключительной речи 2019 года - Хикмет Гаджиев (ФОТО) Политика 01:32
Трамп заявил, что американскую вакцину от COVID-19 вскоре будут поставлять по всему миру США 01:24
В Microsoft сообщили, что хакеры получили доступ к данным о ее программном коде ИКТ 01:05
Президент Ильхам Алиев: Наш народ красит победа, и победа всегда будет за нами! Политика 00:51
Президент Ильхам Алиев: 2020 год останется в истории как год нашей славной Победы Политика 00:51
Президент Ильхам Алиев: Если кто-то впредь попытается оскорбить азербайджанский народ, то он получит такой урок, который не сравнится с этой 44-дневной войной Политика 00:42
Президент Ильхам Алиев: После Апрельских боев тогдашнее руководство Армении, можно сказать, дало слово, что они покинут оккупированные земли Политика 00:41
Президент Ильхам Алиев: Никому не удалось принудить нас к невыгодному нам варианту мирного договора Политика 00:35
Президент Ильхам Алиев: Мое слово обладает той же силой, что и моя подпись Политика 00:31
Президент Ильхам Алиев: Я был готов ко всей этой клевете. У меня была одна цель – освободить наши земли от оккупации Политика 00:26
Президент Ильхам Алиев: Я разрушал желания некоторых стран. Потому что эти желания противоречили нашим национальным интересам Политика 00:22
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в меняющемся мире фактор силы уже официально вышел на передний план Политика 00:17
Президент Ильхам Алиев поздравил весь азербайджанский народ с исторической Победой Политика 00:13
ФБР проводит расследование в связи с порчей 500 доз вакцины от COVID-19 в Висконсине США 31 декабря 2020 23:42
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к народу (ВИДЕО) Политика 31 декабря 2020 23:26
В Бразилии обнаружили два случая заражения новым штаммом коронавируса Другие страны 31 декабря 2020 23:08
На телеканале «CBC TV Azerbaijan» состоялся показ фильма Михаила Гусмана «Формула власти. Итоги 2020 года» (ФОТО) Политика 31 декабря 2020 22:47
За сутки в мире выявили более 692 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 31 декабря 2020 22:42
В Турции вступил в силу комендантский час Турция 31 декабря 2020 22:21
В ноябре экономика Грузии сократилась на 7,7 процента Грузия 31 декабря 2020 22:09
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 128 человек Общество 31 декабря 2020 22:00
В Ташкенте началось строительство 8 км нового газопровода Узбекистан 31 декабря 2020 21:57
Завершился визит Хулуси Акара в Азербайджан (ФОТО) Политика 31 декабря 2020 21:49
Довлет Бахчалы поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 31 декабря 2020 21:35
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане Политика 31 декабря 2020 21:35
В Великобритании выявили рекордные 55,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 31 декабря 2020 21:22
Во Франции выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса Европа 31 декабря 2020 21:01
Премьера грандиозного проекта Фаика Агаева! Победоносный Азербайджан, доблестная армия и единый народ (ВИДЕО) Культура 31 декабря 2020 20:55
Скончался всемирно известный актер с азербайджанскими корнями Робер Оссейн: Когда гуляю по улицам Баку... (ФОТО) Социум 31 декабря 2020 20:52
Президент Ильхам Алиев: Мы уже можем отправлять и принимать первые грузы из Азербайджана в Турцию через территорию Армении и Нахчывана Политика 31 декабря 2020 20:25
Все новости