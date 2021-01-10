Значительная часть сделок по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане пришлась на вторичный рынок

БАКУ /Trend/ - По итогам 2020 года общий объем операций по корпоративным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) составил 2,13 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные биржи.

Согласно информации, всего за данный период были осуществлены 2691 сделка. Из них 2496 операций (92,7 процента) на сумму более 1,7 миллиарда манатов пришлись на вторичный рынок. В частности, были проданы 2035 акций на сумму 29,9 миллиона манатов и 461 облигация на сумму 1,7 миллиарда манатов. Также 100 сделок, или четыре процента от всех операций на вторичном рынке пришлись на продажу ипотечных облигаций в размере 1,67 миллиарда манатов.

Сообщается, что на первичном рынке были осуществлены 195 сделок (7,2 процента) на сумму около 402,5 миллиона манатов, в том числе были проданы 55 акций на сумму 50 миллионов манатов и 140 облигаций на сумму 352,46 миллиона манатов. Ещё 14 сделок (7,2 процента) на первичном рынке пришлись на продажу ипотечных облигаций в размере 250,8 миллиона манатов.

Отметим, что сделки РЕПО по корпоративным ценным бумагам за 2020 год составили 36,78 миллиона манатов. Всего за 2020 год на БФБ были осуществлены 1322 сделки РЕПО.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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