Туркменистан и МБРР подписали протокол переговоров относительно проекта реагирования на COVID-19

БАКУ /Trend/ - Подписан протокол переговоров между Туркменистаном и Международным банком реконструкции и развития относительно проекта реагирования на COVID-19 в рамках программы Глобального многоэтапного программного подхода по чрезвычайным ситуациям COVID-19.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана, протокол подписан в ходе онлайн встречи с 12 по 14 января 2021 года между представителями Туркменистана и делегацией Всемирного банка.

Сообщается, что в ходе встречи Туркменистан и Всемирный банк обсудили вопросы кредитования проекта реагирования на COVID-19 в рамках программы Глобального многоэтапного программного подхода по чрезвычайным ситуациям COVID-19.

Стороны подчеркнули необходимость развития многопланового сотрудничества для преодоления последствий глобальной пандемии на системы здравоохранения и экономики стран мира.

Отмечается, что делегация Всемирного банка высоко оценила деятельность Туркменистана, нацеленную на противодействие распространению особо опасных инфекционных заболеваний на территории страны.

Как ранее сказали Trend во Всемирном банке, Туркменистан и ВБ находятся на ранней стадии обсуждения запланированных мероприятий по поддержке производителей агропродукции из частного сектора.

Было отмечено, что проведение таких мероприятий будет способствовать диверсификации экономики Туркменистана, повышению продовольственной самообеспеченности и расширению экспортных возможностей в ненефтяном секторе экономики страны.

Также ВБ отметил те направления, в которых будет реализовано сотрудничество.

"Всемирный банк будет способствовать укреплению региональной координации и обмену информацией и услугами; совершенствованию технического и организационного потенциала Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала (ИК МФСА) и регионального гидрологического центра; переподготовке кадров и повышению квалификации в области метеорологии, гидрологии и климата, а также общему повышению качества гидрометеорологических услуг", - сказал представитель ВБ.

Отмечалось, что в связи с вышеупомянутым ВБ проводит ряд мероприятий для разработки технических спецификаций в стране.

Кроме того, стороны сотрудничают в области развития цифровой экономики. Всемирный банк поощряет использование фундаментальных и передовых цифровых технологий для преобразования способов предоставления государственных услуг и взаимодействия правительств с гражданами.

Совместная работа Туркменистана и ВБ в указанной области может включать технические консультации и помощь банковскому сектору страны. Такое сотрудничество будет способствовать дальнейшей цифровизации банковских услуг в Туркменистане.

Всемирный банк также поделился приоритетами своего сотрудничества со страной. Так, было отмечено, что Туркменистан обращается к ВБ за поддержкой в укреплении банковско-финансовой, статистической и гидрометеорологической сфер.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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