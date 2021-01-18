Биткоин слабо дорожает до $36 тысяч

Самая популярная криптовалюта, биткоин, в понедельник утром слабо дорожает, торгуется у отметки в 36 тысяч долларов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.20 стоимость биткоина растет на 1,32%, до 36 046 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 2,17%, до 36 110 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

"Судя по психологическому состоянию крипторынка, новогоднее ралли биткоина завершилось, и теперь он перешел в фазу стабильной коррекции. На предстоящей неделе мы предполагаем, что его курс будет незначительно колебаться в пределах 35 тысяч долларов с незначительными колебаниями вверх и вниз. К концу дня 18 января мы ожидаем курс в районе 35 200 долларов за монету", — прокомментировал директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января, биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.