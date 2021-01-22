PASHA Bank внесет вклад в реализацию всех инициатив государства, направленных на восстановление освобожденных территорий - Талех Кязымов

Финансы 22 января 2021 13:30 (UTC+04:00)
PASHA Bank внесет вклад в реализацию всех инициатив государства, направленных на восстановление освобожденных территорий - Талех Кязымов

БАКУ /Trend/ - Ознаменование конца 2020 года победой Азербайджана в Отечественной войне за освобождение своих земель от армянской оккупации, безусловно, дает основания для позитивных прогнозов на будущее.

Об этом Trend сказал в пятницу главный исполнительный директор и председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов.

По его словам, освобожденные от оккупации земли обладают большим потенциалом с точки зрения ведения сельского хозяйства, добычи драгоценных металлов, развития транспорта и логистики, сферы туризма и гостеприимства, одним словом, всего реального сектора экономики. По этой причине как местные, так и иностранные инвесторы будут заинтересованы в создании своего бизнеса на этих территориях. Поэтому можно с уверенностью сказать, что данные территории со временем превратятся в крупный деловой центр Азербайджана.

Кязымов отметил, что, естественно, на начальном этапе на этих землях будут проводиться восстановительные работы. Это предусматривает создание общей инфраструктуры и первичных условий для проживания. В частности, в центре внимания будут строительство социальных домов, восстановление и строительство автомобильных и железных дорог, а также аэропортов. На следующем этапе произойдет переход к широкомасштабным проектам экономического развития.

"Основная задача, которая лежит на финансовых институтах в данный период, заключается в том, чтобы обеспечить предпринимателей необходимой поддержкой. Банковское сообщество Азербайджана заинтересовано в принятии необходимых мер для развития и поддержки предпринимательской экосистемы на освобожденных территориях", - сказал председатель правления PASHA Bank.

Он отметил, что с момента своего основания PASHA Bank выступает в качестве надежного финансового партнера бизнеса. Благодаря цифровым решениям и самым современным финансовым инструментам, которые предлагаются банком, предприниматели получают возможность еще больше облегчить повседневные бизнес-процессы.

"PASHA Bank полон решимости открыть новый филиал в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша. Это также отражено в новой стратегии развития банка на 2021-2023 годы", - сказал Кязымов.

По его словам, посредством него банк внесет вклад в реализацию всех инициатив государства, направленных на восстановление освобожденных территорий и будет способствовать развитию местного предпринимательства, налаживанию связей с партнерами как внутри страны, так и за рубежом. Таким образом, PASHA Bank будет оказывать поддержку крупному бизнесу и развитию малого предпринимательства в этом регионе.

Главный исполнительный директор и председатель правления PASHA Bank подытожил, что основной целью банка является поддержание реального сектора путем разработки продуктов и услуг, которые будут удовлетворять потребности различных сегментов бизнеса, и тем самым внесение вклада в диверсификацию и устойчивое развитие экономики Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Около 100 представителей армянской оппозиции начали акцию протеста у здания парламента
Около 100 представителей армянской оппозиции начали акцию протеста у здания парламента
Министр здравоохранения Армении написал заявление об отставке
Министр здравоохранения Армении написал заявление об отставке
Пашинян нанес ущерб Армении на сумму не менее 38,4 млрд. долларов
Пашинян нанес ущерб Армении на сумму не менее 38,4 млрд. долларов
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане учреждается Агентство по развитию экономических зон - Указ Политика 14:41
В Туркменистане вырос спрос на молочную продукцию стран ЕАЭС Бизнес 14:40
Применение единого транзитного разрешения ТРАСЕКА цифровизирует сферу транспорта и логистики Транспорт 14:37
Нацбанк Казахстана определил стратегические инициативы на 2021 год Финансы 14:34
Программа утилизации старых автомобилей в Азербайджане даст толчок развитию транспортного сектора страны Экономика 14:28
В городе Шуша строится новая подстанция (ФОТО/ВИДЕО) Энергетика 14:28
Автобус со школьниками попал в аварию на западе Франции Европа 14:18
Австрийская Enhanced Resource Company о планах работы в Азербайджане на 2021 год ИКТ 14:10
Азербайджан изучает опыт Турции с целью создания либерального рынка электроэнергии Энергетика 14:10
Названы возможные сроки возобновления традиционного процесса обучения в азербайджанских вузах Общество 14:01
Совокупная доля коммерческих банков Азербайджана составляет около 25% в ВВП Финансы 13:58
Завтра в Баку без осадков, до 9 градусов тепла. Общество 13:58
К оценке ущерба на освобожденных территориях будут привлечены члены Общественного совета минэкологии Азербайджана Общество 13:56
В Азербайджане олимпиады по предметам будут проводиться в традиционной форме с конца февраля Общество 13:54
Конкурс по трудоустройству учителей может быть проведен и в регионах Азербайджана - министр Общество 13:52
В Азербайджане в феврале будут созданы условия для проверки учащихся, не участвовавших в оценивании Общество 13:50
Запрет на передвижение в ночное время в Грузии из-за коронавируса продлится до 1 марта Грузия 13:47
С первого февраля в Азербайджане может быть вновь разрешена репетиторская деятельность - министр Общество 13:45
Возможность обучения школьников в дистантной форме сохранится и после 1 февраля - минобразования Азербайджана Общество 13:41
Село Гаргабазар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:40
В ВОЗ не обнаружили связи между прививками Pfizer и случаями смерти пожилых пациентов Европа 13:37
Участие преподавателей и учащихся на онлайн-уроках в Азербайджане находится под контролем Общество 13:34
PASHA Bank внесет вклад в реализацию всех инициатив государства, направленных на восстановление освобожденных территорий - Талех Кязымов Финансы 13:30
В Азербайджане временно будут приостановлены уроки физкультуры Общество 13:29
В Азербайджане могут измениться правила предоставления кредитов на образование Общество 13:27
В Азербайджане подготовлен список учителей, которые могут пройти вакцинацию – министр Общество 13:22
Названо число учащихся и преподавателей в Азербайджане, заразившихся коронавирусом Общество 13:21
Азербайджанские танцоры признаны лучшими в Израиле (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:20
В Азербайджане оплата за учебу невысокая – министр Общество 13:19
В азербайджанских школах будут приняты все превентивные меры в связи с COVID-19 Общество 13:18
В Азербайджане телеуроки будут продолжены до конца учебного года - министр Общество 13:12
Министр образования Азербайджана назвал возможную дату открытия детских садов Общество 13:10
Процент использования электронных учебников повысился вдвое - Эмин Амруллаев Общество 13:08
Состоялась встреча между ЗАО “AzerGold” и послом Японии в Азербайджане (ФОТО) Экономика 13:08
Узбекистан в 2020 г. произвел 1,016 млн. тонн бензина Узбекистан 13:02
В Узбекистане произведено 574,8 тыс. тонн хлопка-волокна Узбекистан 12:58
Узбекистан увеличил производство электроэнергии на 2,98% Узбекистан 12:57
Плотная комплектация классов может создать проблему с точки зрения эпидемиологической ситуации - Эмин Амруллаев Общество 12:55
Увеличился импорт Туркменистаном фруктов из стран ЕАЭС Бизнес 12:45
Туркменская компания назвала объем годового производства муки Бизнес 12:40
Россия запретила импорт томатов от еще пяти производителей из Азербайджана Бизнес 12:37
«Достлуг» значительно увеличит возможности Азербайджана по продаже нефти - американский эксперт Энергетика 12:32
В крупных городах Азербайджана обучение в школах будет проходить трижды в неделю - министр Общество 12:32
Около 100 представителей армянской оппозиции начали акцию протеста у здания парламента Армения 12:31
С 1 февраля поэтапно начнется процесс обучения в азербайджанских школах Общество 12:24
В Шри-Ланке одобрили использование вакцины AstraZeneca Другие страны 12:18
Участие народного артиста Мурада Гусейнова во "Встрече в Пекине" широко освещается в китайской прессе (ВИДЕО) Культура 12:18
Захватывающие истории необыкновенных женщин в Азербайджане (ФОТО) Культура 12:16
Негде спрятаться, или Что объединило азербайджанского пианиста и шотландскую певицу (ВИДЕО) Звёздный мир 12:15
Сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана подорвался на мине Происшествия 12:13
Введенные Казахстаном ограничения на импорт томатов из Азербайджана временны - министерство Экономика 12:08
В России за сутки выявили 21 513 заразившихся коронавирусом Россия 12:06
В Азербайджане с 1 февраля поэтапно возобновляется обучение в учебных заведениях Общество 12:05
В Азербайджане может быть отменен штраф за повторное в течение дня нарушение правил стоянки и парковки Общество 11:57
В Азербайджане предложено изменение в положение закона, связанное с ответственностью участников ДТП Общество 11:51
Изучается вопрос запрета ввоза в Казахстан томатов из Азербайджана - АПБ Бизнес 11:40
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 11:37
В городе Шуша планируется открытие Центра DOST - зампред правления агентства DOST Общество 11:33
Гюнай Джалилова назначена заместителем председателя правления Yelo Bank Общество 11:32
В Азербайджане следующий этап конкурса по трудоустройству учителей начнется в феврале Общество 11:28
Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 27 объектов госимущества Бизнес 11:28
Размер выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков достигает 620 млн манатов Финансы 11:24
Познаем наше христианское наследие – католическая церковь Пресвятой Девы Марии в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Культура 11:24
За минувший день вакцинированы 52 человека - главврач 2-й городской поликлиники Баку Общество 11:22
В США почти 2 тыс. доз вакцины Moderna были испорчены из-за отключения холодильника США 11:19
В Азербайджане может быть отменено требование о ношении при себе водительских прав Общество 11:19
В Армении тяжело принимаются итоги Второй Карабахской войны – российский эксперт Точка зрения 11:14
В Азербайджане с карантинных постов возвращены более 2 тыс. автомобилей Общество 11:14
Евросоюз должен согласовать паспорта вакцинации по медицинским причинам - Шарль Мишель Европа 11:02
Азербайджанская нефть превышает отметку $56 за баррель Финансы 10:57
Консорциум TAP восстановил оливковые насаждения вдоль трассы трубопровода в Италии Энергетика 10:56
Демократы в США призвали Facebook, Twitter, YouTube к изменениям для борьбы с экстремизмом США 10:54
«Достлуг» может создать почву для новых переговоров по Транскаспийскому трубопроводу - норвежская консалтинговая компания Энергетика 10:53
Банк Республика перечислил 200 тысяч манатов в «Фонд Возрождения Карабаха» Общество 10:48
«Туркменгаз» переобъявил тендер на техобслуживание газотурбинных генераторов Тендеры 10:31
Министр: Сектор энергетики в Грузии развивается несмотря на пандемию Грузия 10:24
Золото в Азербайджане вновь дешевеет Финансы 10:20
Узбекистан нарастил нефтедобычу, но сократил добычу газа Узбекистан 10:13
В США закрыли проект по обеспечению доступа в интернет с помощью воздушных шаров США 10:08
Индонезийский Boeing мог разбиться из-за неполадок системы контроля двигателя Другие страны 10:07
Нефть дешевеет на 1% на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации Энергетика 09:55
Манат укрепился к рублю Финансы 09:49
Проект "Достлуг" позволит реализовать часть большого потенциала энергосотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном – французский эксперт Энергетика 09:47
Медицинский вертолет разбился в ЮАР - СМИ Другие страны 08:49
Центр четвертой промышленной революции создаст новые возможности для сотрудничества Азербайджана с Microsoft ИКТ 08:23
Производство бытовой техники в Иране выросло на 48% Иран 08:10
Пользователи сообщают о сбое в работе Google в США США 08:06
Не менее восьми человек погибли при взрыва на юго-западе Индии Другие страны 07:43
Авиакомпания Flydubai возобновит полеты в Грузию с 28 января Грузия 07:31
1430 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:22
Правительство Японии отрицает вариант отмены Олимпиады в Токио Другие страны 07:03
Турция приветствует соглашение Баку и Ашхабада по Каспию Политика 06:52
Times: правительство Японии решило, что ОИ в Токио нужно отменить из-за коронавируса В мире 06:27
ЕС намерен выделить странам - партнерам часть своей вакцины Европа 05:34
Илон Маск готов заплатить $100 млн разработчикам технологии улавливания углекислого газа В мире 04:36
Власти Португалии приостановят авиасообщение с Британией Европа 03:50
Свыше шести тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 02:43
"Ливерпуль" прервал серию без поражений на своем поле в чемпионате Англии из 68 матчей Спорт 02:01
Более 610 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 01:53
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 01:11
Все новости