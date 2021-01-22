PASHA Bank внесет вклад в реализацию всех инициатив государства, направленных на восстановление освобожденных территорий - Талех Кязымов

БАКУ /Trend/ - Ознаменование конца 2020 года победой Азербайджана в Отечественной войне за освобождение своих земель от армянской оккупации, безусловно, дает основания для позитивных прогнозов на будущее.

Об этом Trend сказал в пятницу главный исполнительный директор и председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов.

По его словам, освобожденные от оккупации земли обладают большим потенциалом с точки зрения ведения сельского хозяйства, добычи драгоценных металлов, развития транспорта и логистики, сферы туризма и гостеприимства, одним словом, всего реального сектора экономики. По этой причине как местные, так и иностранные инвесторы будут заинтересованы в создании своего бизнеса на этих территориях. Поэтому можно с уверенностью сказать, что данные территории со временем превратятся в крупный деловой центр Азербайджана.

Кязымов отметил, что, естественно, на начальном этапе на этих землях будут проводиться восстановительные работы. Это предусматривает создание общей инфраструктуры и первичных условий для проживания. В частности, в центре внимания будут строительство социальных домов, восстановление и строительство автомобильных и железных дорог, а также аэропортов. На следующем этапе произойдет переход к широкомасштабным проектам экономического развития.

"Основная задача, которая лежит на финансовых институтах в данный период, заключается в том, чтобы обеспечить предпринимателей необходимой поддержкой. Банковское сообщество Азербайджана заинтересовано в принятии необходимых мер для развития и поддержки предпринимательской экосистемы на освобожденных территориях", - сказал председатель правления PASHA Bank.

Он отметил, что с момента своего основания PASHA Bank выступает в качестве надежного финансового партнера бизнеса. Благодаря цифровым решениям и самым современным финансовым инструментам, которые предлагаются банком, предприниматели получают возможность еще больше облегчить повседневные бизнес-процессы.

"PASHA Bank полон решимости открыть новый филиал в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша. Это также отражено в новой стратегии развития банка на 2021-2023 годы", - сказал Кязымов.

По его словам, посредством него банк внесет вклад в реализацию всех инициатив государства, направленных на восстановление освобожденных территорий и будет способствовать развитию местного предпринимательства, налаживанию связей с партнерами как внутри страны, так и за рубежом. Таким образом, PASHA Bank будет оказывать поддержку крупному бизнесу и развитию малого предпринимательства в этом регионе.

Главный исполнительный директор и председатель правления PASHA Bank подытожил, что основной целью банка является поддержание реального сектора путем разработки продуктов и услуг, которые будут удовлетворять потребности различных сегментов бизнеса, и тем самым внесение вклада в диверсификацию и устойчивое развитие экономики Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni