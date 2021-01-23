Центробанк в течение 2021 года улучшит банковскую инфраструктуру в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В предстоящем году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет уделять повышенное внимание к бизнес-кредитованию в стратегиях местных банков.

Об этом Trend сообщили в Центробанке страны.

По заявлениям Центробанка, активизация межбанковского денежного рынка будет способствовать ускорению потоков ресурсов между банками и, тем самым, удовлетворению потребности бизнеса в финансовых ресурсах.

Также в банке отметили, что особое внимание во всех кварталах 2021 года будет уделено улучшению доступа к финансам в регионах Азербайджана. Создание банковско-финансовой инфраструктуры в освобожденных от армянской оккупации территориях станет важной составной частью планов "Великого возвращения".

Было отмечено, что обеспечение тесной координации с правительством для решения основных экосистемных проблем финансового сектора будет продолжено и в этом году. Для всесторонней же диагностики финансового сектора Центробанк в 2020 году начал сотрудничать со Всемирным банком в рамках программы FSAP.

"Прозрачность экономического оборота, усиление устойчивости макрофискальных рамок и улучшение конкурентной среды также окажут положительное влияние на деятельность финансового сектора в предстоящем году", - сказали в Центробанке.

В ЦБА заключили, что в текущем году в центре внимания также будет дальнейшее углубление макроэкономической стабильности в национальной экономике, возвращение к траектории экономического роста и восстановление рабочих мест, а эффективная координация этой политики обеспечит широкую реализацию этих целей.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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