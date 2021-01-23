Валютные резервы Центробанка Азербайджана в последующие годы будут превышать $6 млрд
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При поддержке Фонда Гейдара Алиева военнослужащим, проходящим службу в Губадлинском районе, доставлена продовольственная помощь (ВИДЕО)
Офис ВОЗ в Азербайджане провел встречу с участниками проекта по предотвращению смертей в период пандемии
Малообеспеченным студентам в Азербайджане планируется предоставить беспроцентные кредиты на образование – министр
Чиновники должны быть честными, лояльными к народу и государству, обладать профессиональными качествами – Хикмет Гаджиев
Среди военнослужащих, несущих службу в Шуше и в других освобожденных районах, царит высокий боевой дух – военный эксперт
Совместная разработка месторождения “Достлуг” будет коммерчески и технически привлекательной - Wood Mackenzie