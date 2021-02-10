В 2020 году в Азербайджане на борьбу с COVID-19 было выделено около 2 млрд манатов (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На борьбу с коронавирусной пандемией (COVID-19) в Азербайджане из государственного бюджета 2020 года было выделено 1,985 миллиарда манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства финансов Азербайджана Маис Пириев.

Согласно заявлению, из этих средств 612,5 миллиона манатов были направлены на оплату надбавок медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, приобретение необходимых медицинских принадлежностей и оборудования, медикаментов, обеспечение деятельности специализированных больниц, оплату расходов, связанных с услугами, оказываемыми в медучреждениях лицам, взятым под карантинный контроль.

При этом 1,33 миллиарда манатов было выделено на финансирование мероприятий по снижению негативного воздействия глобальной пандемии на экономику Азербайджана и макроэкономическую стабильность.

В 2020 году на поддержку международных мер по борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) было выделено 39,3 миллиона манатов, в том числе 17 миллионов манатов – Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 3,4 миллиона манатов – UNESCO и ICESCO, кроме того, 18 зарубежным странам была предоставлена ​​гуманитарная помощь в размере 18,9 миллиона манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni