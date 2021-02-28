В Азербайджане увеличился кредитный портфель сектора торговли и услуг

БАКУ /Trend/ - Объем кредитования сектора торговли и услуг в Азербайджане в течение 2020 года составил около 2,61 миллиардов манатов, сообщает Trend со ссылкой на статистический отчёт Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По данным ЦБА, этот показатель на 115,5 миллионов манатов или же на 4,6 процента больше по сравнению с 2019 годом.

Сообщается, что 653,1 миллиона манатов или 25,1 процентов кредитования составили краткосрочные кредиты. Из них 471,3 миллиона манатов были выданы в национальной валюте, а 181,7 миллиона - в иностранной.

Оставшийся 1,945 миллиард манатов или 74,6 процента составили долгосрочные кредиты, и этот показатель на 68,7 миллионов манатов или на 3,7 процента больше по сравнению с показателем 2019 года. В национальной валюте были выданы кредиты на сумму 1,15 миллиарда манатов, а на долю иностранной валюты пришлись 798,5 миллионов в манатном эквиваленте.

Кредиты в этом секторе в основном предоставлялись частным учреждениям, а операции проходили в большей степени в национальной валюте, составив 62,1 процента (1,62 миллиарда манатов) от общей суммы кредитования сектора торговли и услуг.

Отметим, что, удельный вес кредитования сектора торговли и услуг в кредитовании реального сектора составил 17,9 процентов, увеличившись за год на 1,6 процентных пункта.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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