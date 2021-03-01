Московский филиал Межбанка запустил новый сервис денежных переводов между Россией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Московский филиал Международного банка Азербайджана (Банк МБА-МОСКВА) запустил новый сервис денежных переводов между Россией и Азербайджаном — «Granat».

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении банка.

Согласно заявлению, новый сервис позволяет быстро и выгодно переводить деньги между частными лицами в рублях, манатах, долларах США и евро.

Также отмечается, что отправить перевод из России можно с любой банковской карты при помощи мобильного приложения «Granat», а также наличным способом через отделения Банка «МБА-МОСКВА». Зачисление денежных средств осуществляется мгновенно. В Азербайджане получить перевод можно на карту или наличным способом во всех офисах Межбанка Азербайджана.

Максимальная сумма переводов в течение месяца на одного клиента в рублевом эквиваленте составляет 590 тысяч. Денежный перевод возможно осуществить без комиссии, в случае, если валюта получения не отличается от валюты отправки перевода. Во всех остальных случаях комиссия составляет 0,9 процентов, которая в свою очередь является одной из самых выгодных среди подобных сервисов.

В сообщении банка указано, что для того чтобы совершить перевод нужно скачать мобильное приложение «Granat», которое позволяет осуществлять переводы максимально быстро и просто. Приложение позволяет легко выбирать нужную валюту, определять оптимальный вариант для перечисления денег и отслеживать статус перевода, а также просматривать историю транзакций. Для отправки наличных денежных средств необходимо обратиться в любое отделение Банка «МБА-МОСКВА».

Заметим, что основными задачами Банка «МБА-МОСКВА» являются: расширение географии деятельности и бизнеса группы МБА, развитие торгово-экономических взаимоотношений Азербайджана и России, обслуживание большого числа выходцев из Азербайджана, проживающих в России, а также реализация межправительственных соглашений Азербайджана и России.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni