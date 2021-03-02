Спрос на доллары среди населения Азербайджана значительно возрос
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Назначен новый завотделом по связям с общественностью Операционной компании "Бакинское городское кольцо"
Чем быстрее будет проводиться вакцинация от COVİD-19, тем быстрее откроются границы стран - азербайджанский эксперт
«КазМунайГаз» и французская Air Liquide договорились о поставках водорода и азота для Атырауского НПЗ
Необходимо объективно оценить ситуацию с культурным наследием Карабаха - интервью французского депутата парижской газете lagazetteaz.fr
В Узбекистане в октябре этого года будет запущена первая солнечная электростанция промышленного масштаба