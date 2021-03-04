ЕС заинтересован в повышении фининклюзивности в регионах Азербайджана - глава делегации в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В рамках финансируемого Европейским союзом проекта “Ускорение развития устойчивого микропредприятия в регионах Азербайджана” в 2020 году были достигнуты существенные результаты в развитии микропредпринимательства страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на итоговой конференции по данному проекту, организованной Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана, сказал руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, развитие микро- и малого предпринимательства происходило в таких областях, как сельское хозяйство (пчеловодство, животноводство, птицеводство), консервирование, изготовление мучных изделий, косметология, ковроткачество, образование и др.

«В развитии микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ) в регионах Азербайджана все еще существует проблема финансовой инклюзивности. Изменения и упрощение налоговой системы значительно облегчат микро-, малым и средним предпринимателям в регионах доступ к финансам», - отметил Янкаускас.

Янкаускас напомнил, что в результате деятельности, направленной на повышение финансовой грамотности граждан, в стране были проведены тренинги в более чем 10 регионах.

Он добавил, что необходимо расширять такие проекты.

Отметим, что проходит итоговая конференция по проекту “Ускорение развития устойчивого микропредприятия в регионах Азербайджана”, организованная Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана с участием представительства Европейского союза в Азербайджане, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и других структур.

(Автор: Фидан Бабаева)