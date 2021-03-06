Минфин Азербайджана выставляет на торги процентные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) девятого марта 2021 года пройдет аукцион по размещению государственных, процентных, среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 50 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на биржу, на торгах будут предложены облигации номиналом 100 манатов со сроком обращения 728 дней и доходностью семь процентов.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) назначены на седьмое сентября 2021 года, восьмое марта 2022 года, шестое сентября 2022 года и на седьмое марта 2023 года.

Срок оплаты по облигациям – седьмое марта 2023 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов Азербайджана является инвестиционная компания Pasha Kapital.

В ходе аукциона допускается принятие неконкурентных ордеров при условии, что выпуск облигаций не превышает 20 процентов. Кроме того, эмитент может не принимать эти заказы, если объем заказов, выданных участниками аукциона на покупку облигаций, ниже 20 процентов от объема облигаций, выпущенных эмитентом с аукциона.

В случае, если в ходе аукциона государственные облигации превысят спрос и цена будет удовлетворена эмитентом, объем предлагаемых эмитентом облигаций может быть увеличен до 50 процентов.

Отметим, что на 2021 год министерством финансов Азербайджана планируется эмиссия 17 миллионов облигаций, сумма которых оценивается в 1,7 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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