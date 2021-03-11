Туркменистан и АБР обсудили развитие сотрудничества в сферах авиации и туризма
Лента новостей
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Хачмазе организована выездная стоматологическая диагностика (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам в связи с освобожденными территориями Азербайджана
Хорватские компании "зеленой энергетики" могут внести вклад в развитие освобожденных территорий Азербайджана
В Милли Меджлисе проведена конференция «Азербайджанская модель политического диалога: роль законодательной власти» (ФОТО)
Состоялось заседание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного в результате агрессии Армении (ФОТО)
Спутниками "Азеркосмос" проведена предварительная оценка состояния освобожденных территорий Азербайджана
Развитие сельского хозяйства может сыграть ключевую роль в повышении продовольственной безопасности Грузии