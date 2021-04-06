Ассоциация страховщиков Азербайджана и Фонд аграрного страхования подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА) и Фонд аграрного страхования подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по развитию страхового сектора.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на АСА, на встрече между двумя структурами были обсуждены планируемые к реализации совместные проекты.

Исполнительный директор АСА Эльмар Мирсалаев высоко оценил важность этого сотрудничества, отметив, что данный шаг придаст импульс совместной реализации приоритетов, связанных с развитием страхового сектора.

В свою очередь председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов выразил уверенность в том, что достигнутое соглашение будет стимулировать развитие нового механизма аграрного страхования в Азербайджане, формирование навыков аграрного страхования у существующего застрахованного и потенциального контингента.

По итогам встречи между двумя структурами был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве, направленный на развитие как аграрных страховых услуг, так и местного страхового рынка в целом.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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