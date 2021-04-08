ЦБ Азербайджана прокомментировал утверждения о незаконном выводе инвалюты за рубеж

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прокомментировал информацию, распространенную СМИ со ссылкой на отчет Счетной палаты по итогам ее деятельности за 2020 год, о незаконном выводе наличной иностранной валюты за рубеж через банки.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на заявление ЦБА, отчет Счетной палаты охватывает итоги 2019-го, а не 2020 года, и указанные в нем факты отражают недостатки в области таможенного администрирования в рамках проверок, проводимых Главным таможенным управлением на воздушном транспорте.

В заявлении регулятора говорится, что в отчетный период коммерческие банки, действующие в Азербайджане, осуществили вывод за рубеж около 1,1 миллиарда манатов. Эти операции осуществлялись в официальном порядке и согласно требованиям законодательства, а также были направлены на пополнение корреспондентских счетов банков в иностранных банках в соответствии с обычной практикой.

Также сообщается, что более 90 процентов наличной иностранной валюты было выведено за рубеж в евро. После решения Европейского центрального банка об изъятии из обращения банкнот номиналом 500 евро банки экспортировали денежные купюры этого номинала для зачисления на корреспондентские счета в иностранных банках. Другая часть выведенных средств предназначалась для расчетов в иностранных банках, а также для размещения в банках-нерезидентах для получения дохода. Во всех случаях это были средства не клиентов, а самих банков.

Согласно заявлению ЦБА, вывод наличной иностранной валюты является официальной банковской операцией и регулируется бизнес-процессами, нормативно-правовыми документами, а также строго контролируется соответствующими органами.

"Все указанные операции были зафиксированы в официальных отчетах самих банков, в отчетах, представленных в Центробанк, а также в отчете о платежном балансе", - говорится в заявлении.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni