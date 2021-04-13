Дефицит бюджета США в первой половине 2021 финансового года достиг рекордных $1,7 трлн

Дефицит бюджета США в первой половине 2021 финансового года (начался 1 октября 2020 года) превысил $1,7 трлн. Об этом сообщил в понедельник Минфин США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что эта цифра является рекордной и почти вдвое превышает предыдущий максимальный показатель за полугодие, зафиксированный в 2011 финансовом году. Увеличение дефицита бюджета объясняется прежде всего экстренными расходами американского правительства на преодоление экономического кризиса, который был вызван пандемией, спровоцированной новым коронавирусом.

Согласно распространенным Минфином данным, в целом за первые шесть месяцев 2021 финансового года расходы федерального бюджета превысили $3,4 трлн, в то время как поступления в казну составили лишь около $1,7 трлн. В марте дефицит бюджета США увеличился почти на $660 млрд.

В марте президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Он предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией нового коронавируса. Около $1 трлн должны направить на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.