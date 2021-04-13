В Казахстане перевыполнен план по доходам республиканского бюджета

По итогам января – марта 2021 года в государственный бюджет поступило 2 трлн. 219 млрд. тенге. Таким образом план исполнен на 111,4%. Об этом сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, докладывая на заседании правительства исполнение государственных финансов за первый квартал, передает Trend со ссылкой на министерство.

В частности, в республиканский бюджет доходов поступил 1 трлн. 351 млрд. тенге или план исполнен на 101,2%. Таким образом, план по доходам перевыполнен на 16 млрд. тенге. Вместе с тем, налоги не исполнены на 5 млрд. тенге, а неналоговые поступления перевыполнены на 20 млрд. тенге. По словам Главы Минфина, основная сумма неисполнения по налогам приходится на НДС на ТВП и КПН.

«Причинами неисполнения плана по НДС на ТВП являются рост возврата НДС в 2,2 раза или на 232,6 млрд. тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшение оборотов по реализации по данным информационной системы «Электронные счета-фактуры» на 2% или 525 млрд. тенге», - сказал Е.Жамаубаев.

Из-за уменьшения сумм заявленных авансовых платежей за 1 квартал 2021 года план по КПН не исполнен 753 крупным налогоплательщикам на 86 млрд тенге. Вместе с тем, перевыполнен план по НПС на импорт и ЭТП на сырую нефть. Это связано с увеличением объема импорта с третьими странами на 9,4%, увеличение цен на экспортные позиции в среднем на 11,2%, а также с увеличением ставки ЭТП на сырую нефть.