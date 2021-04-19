Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0328 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 19 апреля 2021 г.: 16 апреля 2021 г.: 19 марта 2021 г.: 19 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0328 2,0331 2,0261 1,8479 -0,0003 0,0067 0,1849 1 российский рубль 0,0223 0,0222 0,0229 0,0232 0,0001 -0,0006 -0,0009 1 турецкая лира 0,2101 0,2117 0,2319 0,2456 -0,0016 -0,0218 -0,0355 1 австралийский доллар 1,3151 1,3149 1,3174 1,082 0,0002 -0,0023 0,2331 1 аргентинский песо 0,0183 0,0183 0,0186 0,0259 0 -0,0003 -0,0076 1 белорусский рубль 0,6551 0,6522 0,6542 0,6931 0,0029 0,0009 -0,0380 1 бразильский реал 0,3042 0,3027 0,3057 0,3247 0,0015 -0,0015 -0,0205 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1192 0,1197 0,1154 0,0911 -0,0005 0,0038 0,0281 100 южнокорейских вон 0,1519 0,1521 0,1503 0,1396 -0,0002 0,0016 0,0123 1 чешская крона 0,0785 0,0784 0,0775 0,0683 0,0001 0,0010 0,0102 100 чилийских песо 0,2415 0,2427 0,2365 0,1993 -0,0012 0,0050 0,0422 1 китайский юань 0,2605 0,2603 0,2611 0,2401 0,0002 -0,0006 0,0204 1 датская крона 0,2734 0,2734 0,2725 0,2477 0 0,0009 0,0257 1 грузинский лари 0,4956 0,4956 0,5101 0,538 0 -0,0145 -0,0424 1 гонконгский доллар 0,2188 0,2188 0,2189 0,2193 0 -0,0001 -0,0005 1 индийская рупия 0,0227 0,0227 0,0234 0,0222 0 -0,0007 0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,3538 2,3391 2,3667 2,1244 0,0147 -0,0129 0,2294 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0116 0,0118 0,011 0,0001 -0,0001 0,0007 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2009 0,201 0,1997 0,1701 -0,0001 0,0012 0,0308 1 швейцарский франк 1,8465 1,8427 1,8338 1,7557 0,0038 0,0127 0,0908 1 израильский шекель 0,5184 0,5182 0,5163 0,4744 0,0002 0,0021 0,0440 1 канадский доллар 1,3592 1,3557 1,361 1,2123 0,0035 -0,0018 0,1469 1 кувейтский динар 5,6388 5,6377 5,6309 5,4618 0,0011 0,0079 0,1770 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 0,004 0,004 0 -0,0001 -0,0001 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,02 0,0208 0 0 -0,0008 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1125 0,1123 0,1123 -0,0003 -0,0001 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4117 0,4119 0,413 0,3892 -0,0002 -0,0013 0,0225 1 мексиканский песо 0,0854 0,0852 0,0831 0,0717 0,0002 0,0023 0,0137 1 молдавская лея 0,0949 0,0952 0,0955 0,096 -0,0003 -0,0006 -0,0011 1 египетский фунт 0,1084 0,1084 0,1084 0,1079 0 0 0,0005 1 норвежская крона 0,2028 0,2025 0,1997 0,1641 0,0003 0,0031 0,0387 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0168 0 0 -0,0006 1 польский злотый 0,447 0,4466 0,4383 0,4081 0,0004 0,0087 0,0389 1 сингапурский доллар 1,2753 1,273 1,2661 1,1943 0,0023 0,0092 0,0810 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4526 0 0 0,0007 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4311 2,4286 2,4306 2,3202 0,0025 0,0005 0,1109 1 тайваньский доллар 0,0603 0,06 0,0598 0,0566 0,0003 0,0005 0,0037 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1505 0,1659 0 -0,0002 -0,0156 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0607 0,0609 0,0614 0,0627 -0,0002 -0,0007 -0,0020 100 японских иен 1,5644 1,5621 1,561 1,5779 0,0023 0,0034 -0,0135 1 новозеландский доллар 1,2144 1,2176 1,2193 1,0232 -0,0032 -0,0049 0,1912

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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