Манат укрепился к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0328 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
19 апреля 2021 г.:
|
16 апреля 2021 г.:
|
19 марта 2021 г.:
|
19 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0328
|
2,0331
|
2,0261
|
1,8479
|
-0,0003
|
0,0067
|
0,1849
|
1 российский рубль
|
0,0223
|
0,0222
|
0,0229
|
0,0232
|
0,0001
|
-0,0006
|
-0,0009
|
1 турецкая лира
|
0,2101
|
0,2117
|
0,2319
|
0,2456
|
-0,0016
|
-0,0218
|
-0,0355
|
1 австралийский доллар
|
1,3151
|
1,3149
|
1,3174
|
1,082
|
0,0002
|
-0,0023
|
0,2331
|
1 аргентинский песо
|
0,0183
|
0,0183
|
0,0186
|
0,0259
|
0
|
-0,0003
|
-0,0076
|
1 белорусский рубль
|
0,6551
|
0,6522
|
0,6542
|
0,6931
|
0,0029
|
0,0009
|
-0,0380
|
1 бразильский реал
|
0,3042
|
0,3027
|
0,3057
|
0,3247
|
0,0015
|
-0,0015
|
-0,0205
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1192
|
0,1197
|
0,1154
|
0,0911
|
-0,0005
|
0,0038
|
0,0281
|
100 южнокорейских вон
|
0,1519
|
0,1521
|
0,1503
|
0,1396
|
-0,0002
|
0,0016
|
0,0123
|
1 чешская крона
|
0,0785
|
0,0784
|
0,0775
|
0,0683
|
0,0001
|
0,0010
|
0,0102
|
100 чилийских песо
|
0,2415
|
0,2427
|
0,2365
|
0,1993
|
-0,0012
|
0,0050
|
0,0422
|
1 китайский юань
|
0,2605
|
0,2603
|
0,2611
|
0,2401
|
0,0002
|
-0,0006
|
0,0204
|
1 датская крона
|
0,2734
|
0,2734
|
0,2725
|
0,2477
|
0
|
0,0009
|
0,0257
|
1 грузинский лари
|
0,4956
|
0,4956
|
0,5101
|
0,538
|
0
|
-0,0145
|
-0,0424
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
0,2188
|
0,2189
|
0,2193
|
0
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0,0227
|
0,0234
|
0,0222
|
0
|
-0,0007
|
0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3538
|
2,3391
|
2,3667
|
2,1244
|
0,0147
|
-0,0129
|
0,2294
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0116
|
0,0118
|
0,011
|
0,0001
|
-0,0001
|
0,0007
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2009
|
0,201
|
0,1997
|
0,1701
|
-0,0001
|
0,0012
|
0,0308
|
1 швейцарский франк
|
1,8465
|
1,8427
|
1,8338
|
1,7557
|
0,0038
|
0,0127
|
0,0908
|
1 израильский шекель
|
0,5184
|
0,5182
|
0,5163
|
0,4744
|
0,0002
|
0,0021
|
0,0440
|
1 канадский доллар
|
1,3592
|
1,3557
|
1,361
|
1,2123
|
0,0035
|
-0,0018
|
0,1469
|
1 кувейтский динар
|
5,6388
|
5,6377
|
5,6309
|
5,4618
|
0,0011
|
0,0079
|
0,1770
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,0039
|
0,004
|
0,004
|
0
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,0208
|
0
|
0
|
-0,0008
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,1125
|
0,1123
|
0,1123
|
-0,0003
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4117
|
0,4119
|
0,413
|
0,3892
|
-0,0002
|
-0,0013
|
0,0225
|
1 мексиканский песо
|
0,0854
|
0,0852
|
0,0831
|
0,0717
|
0,0002
|
0,0023
|
0,0137
|
1 молдавская лея
|
0,0949
|
0,0952
|
0,0955
|
0,096
|
-0,0003
|
-0,0006
|
-0,0011
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1084
|
0,1084
|
0,1079
|
0
|
0
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,2028
|
0,2025
|
0,1997
|
0,1641
|
0,0003
|
0,0031
|
0,0387
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
0
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,447
|
0,4466
|
0,4383
|
0,4081
|
0,0004
|
0,0087
|
0,0389
|
1 сингапурский доллар
|
1,2753
|
1,273
|
1,2661
|
1,1943
|
0,0023
|
0,0092
|
0,0810
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4526
|
0
|
0
|
0,0007
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4311
|
2,4286
|
2,4306
|
2,3202
|
0,0025
|
0,0005
|
0,1109
|
1 тайваньский доллар
|
0,0603
|
0,06
|
0,0598
|
0,0566
|
0,0003
|
0,0005
|
0,0037
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1505
|
0,1659
|
0
|
-0,0002
|
-0,0156
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0607
|
0,0609
|
0,0614
|
0,0627
|
-0,0002
|
-0,0007
|
-0,0020
|
100 японских иен
|
1,5644
|
1,5621
|
1,561
|
1,5779
|
0,0023
|
0,0034
|
-0,0135
|
1 новозеландский доллар
|
1,2144
|
1,2176
|
1,2193
|
1,0232
|
-0,0032
|
-0,0049
|
0,1912
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni