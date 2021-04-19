В Азербайджане в рамках механизма возврата части НДС потребителям вернули более 60 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках механизма возврата части НДС потребителям вернули более 60 миллионов манатов, сообщили в понедельник Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.

В Азербайджане с мая 2020 года успешно функционирует механизм, предусматривающий возврат потребителям части НДС (ƏDV geri al) при расчетах на объектах торговли и питания. Эта кампания, партнерами которой являются Kapital Bank и Международный банк Азербайджана, вносит значительный вклад в дело обеспечения прозрачности в экономике.

С мая 2020 года и до сегодняшнего дня на портале www.edvgerial.az для получения части НДС прошли регистрацию свыше 1,34 миллиона пользователей. К концу первого квартала по 147 111 792 кассовым чекам потребителям было возвращено 60 192 462 маната. Кроме того, только за первый квартал 2021 года по 67 101 388 кассовым чекам потребителям было возвращено 26 770 074 маната.

Как отметили в Госналоговой службе, безналичная оплата покупок при этом является более выгодной, так как в этом случае потребителям возвращается 15 процентов НДС, а при наличной оплате - 10 процентов НДС.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)