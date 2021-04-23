Диверсификация экономики может привести к повышению кредитного рейтинга Азербайджана – Unicapital

Финансы 23 апреля 2021 18:08 (UTC+04:00)
Диверсификация экономики может привести к повышению кредитного рейтинга Азербайджана – Unicapital
Грузия обнародовала данные по импорту автомобилей из Турции
Грузия обнародовала данные по импорту автомобилей из Турции
Грузинский экспорт трикотажа в Турцию увеличился
Грузинский экспорт трикотажа в Турцию увеличился
Грузия сократила импорт медицинских товаров из Турции
Грузия сократила импорт медицинских товаров из Турции
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Грузия обнародовала данные по импорту автомобилей из Турции Бизнес 18:57
Грузинский экспорт трикотажа в Турцию увеличился Бизнес 18:52
Грузия сократила импорт медицинских товаров из Турции Бизнес 18:49
В Баку пройдет гран-при IBSA JUDO 2021 Спорт 18:37
Экспорт газа из Азербайджана в Грецию превысил 57 млн кубометров Энергетика 18:37
ЗАО AzerGold объявило тендер Тендеры 18:33
Грузия сократила импорт труб и профилей из Турции Бизнес 18:24
Диверсификация экономики может привести к повышению кредитного рейтинга Азербайджана – Unicapital Финансы 18:08
Азербайджан в 2021 г. расширит географию экспорта граната Бизнес 18:06
Задержан завотделением Центральной больницы Сабирабадского района Происшествия 18:05
Геостат раскрыл объемы экспорта ферросплавов из Грузии в Турцию Бизнес 17:55
В пригороде Парижа злоумышленник зарезал сотрудницу полиции Европа 17:50
В заповеднике "Гала" открыли Парк воды с расписными бочками (ФОТО) Культура 17:49
В Казахстане завершился электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов Энергетика 17:40
Туркменистан может присоединиться к тестовым морским перевозкам между портами России и Ирана Бизнес 17:40
Концентрация пыли в воздухе над Баку начнет снижаться с сегодняшнего вечера Азербайджан 17:39
Вакцинация журналистов от COVID-19 в Азербайджане продолжится с 26 апреля Общество 17:38
Назначен ректор Лянкяранского государственного университета Политика 17:37
Самолет, следовавший из Москвы в Баку, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод Общество 17:34
Посол в Москве: Даты возобновления чартерного авиасообщения между РФ и Египтом пока нет Россия 17:31
Грузия увеличила экспорт полуфабрикатов из чугуна или нелегированной стали Бизнес 17:31
Азербайджан и Венгрия договорились сотрудничать в области развития электронного правительства ИКТ 17:25
Изучаем музыкальную литературу разных стран – международный конкурс в Баку Культура 17:21
Госсектор Туркменистана увеличил объемы производства Бизнес 17:12
В Азербайджане в рамках проекта «Зеленый марафон» посажено 2 тыс. медоносных деревьев (ФОТО) Общество 17:05
Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе США 16:56
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:54
В одном из районов Баку отремонтируют проезжую часть более 15 улиц Экономика 16:52
«Nar» запускает проект «Час чтения» для школьников ИКТ 16:49
Азербайджан и Турция обменяются опытом по развитию рынков капитала Финансы 16:49
Назначен врио министра здравоохранения Азербайджана Политика 16:48
В Азербайджане учреждена должность первого замминистра здравоохранения Политика 16:47
Последние 24 часа Анара Мамедханова. Впервые друг Пярвиз Мамедов рассказывает... (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 16:45
В Азербайджане выявлено 1 809 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 2 191 человек Общество 16:44
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения Азербайджана Политика 16:38
В Азербайджане назван размер премии, выплачиваемой врачам, борющимся с коронавирусом Азербайджан 16:38
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам Общество 16:38
В Азербайджане рассматриваются возможности использования альтернативной энергетики в сельском хозяйстве Бизнес 16:33
В Азербайджане продлен срок выплаты срочных надбавок к зарплате медработников Общество 16:29
Компания при КННК в Туркменистане объявляет тендер на закупку электроматериалов Тендеры 16:24
В Азербайджане организован медиатур в Туристический комплекс грязевых вулканов (ФОТО) Общество 16:23
Медработникам, проводящим вакцинацию в Азербайджане, дополнительные средства не выплачиваются – агентство Общество 16:20
Гусейнбала Мираламов исключен из ПЕА Политика 16:10
Госслужба Туркменистана объявляет тендер на закупку образцов контрольно-измерительных приборов Тендеры 16:08
Определился список кандидатов в членство ЦИК Азербайджана Политика 16:00
В Венгрии откроют объекты сферы услуг для привитых от коронавируса Европа 15:59
Уровень инфицирования коронавирусом в Грузии остается стабильно высоким Грузия 15:59
Северная Македония подпишет соглашение для получения доступа к азербайджанскому газу Энергетика 15:56
За первый квартал AccessBank нарастил кредитный портфель на 18 миллионов Экономика 15:53
Ильхам Габибуллаев: «К концу этого года клиенты увидят ряд важных изменений в наших филиалах» Экономика 15:53
Туркменистан и Казахстан обсудили вопрос выдачи виз водителям транспортных средств Транспорт 15:52
ЦБ обнародовал объем кредитов, выданных правительственным учреждениям Азербайджана Финансы 15:49
Банк России повысил ключевую ставку Россия 15:48
В Азербайджане начался прием обращений для выдачи сертификата Startap Экономика 15:44
Фонд YAŞAT профинансировал расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны (ФОТО) Азербайджан 15:43
Турция значительно увеличила экспорт автомобилей в Кыргызстан Турция 15:36
Экспорт газа из Азербайджана в Италию превысил 430 млн кубометров Энергетика 15:35
Назван срок начала экспорта Азербайджаном автомобилей в Украину Бизнес 15:31
Правление ПЕА утвердило кандидатов в членство ЦИК Азербайджана Политика 15:30
Бакинский порт могут передать в частное управление Транспорт 15:25
ПЕА рассматривает вопрос в связи с Гусейнбалой Мираламовым Политика 15:23
Объем кредитов, выданных общественным организациям Азербайджана, заметно сократился Финансы 15:09
В Азербайджане совершенствуется законодательство в области свободы вероисповедания Общество 15:03
Проекты программы Azerbaijan 500 ASAN Startup имеют большие возможности выхода на мировые рынки ИКТ 15:02
Очередной предвзятый шаг Германии против Азербайджана является вопиющим лицемерием - комментарий Политика 15:02
МИД: Иран предоставил подробные ответы МАГАТЭ Ядерная программа 14:57
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями проекта “Весенняя школа Enactus Azerbaijan” Общество 14:53
Названа дата очередного пленарного заседания парламента Азербайджана Политика 14:50
Надеемся, что Администрация США не совершит исторической ошибки – Хикмет Гаджиев Политика 14:45
Азербайджан сотрудничает с ведущими странами мира в области развития робототехники - минсвязи ИКТ 14:32
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Диего США 14:26
Узбекско-корейское СП закупит запчасти для компрессоров Тендеры 14:25
В Азербайджане сокращается долларизация по банковским вкладам населения Финансы 14:21
Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения Россия 14:20
Условия диктует Азербайджан: У Армении нет иного выхода, кроме как открыть Зангезурский коридор (ВИДЕОПРОЕКТ) Политика 14:19
Дети тюркского мира в национальных костюмах – праздничный вечер в Баку (ФОТО) Культура 14:17
Азербайджанцы номинированы на престижную в России музыкальную премию Культура 14:05
Франции следовало бы отказаться от сопредседательства в МГ ОБСЕ - Натали Гуле Политика 13:58
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 13:56
ASCO привлечет услуги по страхованию двух танкеров Тендеры 13:49
Азербайджанская ИТ-компания расширила спектр своих решений благодаря международному сотрудничеству ИКТ 13:42
В Азербайджане будет создана единая информационная база о шехидах и членах их семей Общество 13:41
С начала года порты Турции приняли около 100 млн тонн грузов Турция 13:37
В Азербайджане при приеме на работу не будет требоваться предоставление свидетельства о соцстраховании Экономика 13:36
Выделены средства на бурение 25 субартезианских скважин в ряде районов Азербайджана - распоряжение Политика 13:36
В Азербайджане с начала года под хлопок засеяно около 64 тыс. га Экономика 13:32
Парламент Азербайджана принял отчет Нацкоординатора по борьбе с торговлей людьми Политика 13:31
В Азербайджане будет создана единая информационная база о ветеранах войны Азербайджан 13:31
Крупный порт на севере Турции с начала года принял более 500 судов Турция 13:15
Назван состав сборной Азербайджана на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку Общество 13:11
Определен один из спонсоров форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана Энергетика 13:08
Немецкий бизнес готов участвовать в проектах по расширению газового производства в области Казахстана Энергетика 13:07
Объем депозитов в банках Азербайджана незначительно сократился за год Финансы 13:00
Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла Общество 12:55
США импортировали из Турции химпродукцию почти на $253 млн Турция 12:50
В Баку почтили память Анара Мамедханова. Прошло 10 лет... (ФОТО) Социум 12:49
Грузооборот аэропорта турецкой Антальи сократился более чем наполовину Турция 12:39
В Азербайджане выросла доля внебюджетных организаций в поступлениях по обязательному соцстрахованию - министр Финансы 12:39
Грузия и Украина будут выдавать разрешения на грузовые перевозки в электронном виде Грузия 12:36
В Баку будут созданы альтернативные группы регистрации по приему в I класс школ Общество 12:35
Все новости