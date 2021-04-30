Валютный рынок Азербайджана остается стабильным - глава ЦБ

БАКУ /Trend/ - С начала года лишь в январе был отмечен рост спроса на иностранную валюту, но в целом валютный рынок Азербайджана остается стабильным.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, повышенный спрос наблюдался как на наличную, так и на безналичную валюту.

"В последующие месяцы баланс был восстановлен. Государственный нефтяной фонд страны сэкономил 140 миллионов долларов", - сказал глава ЦБА.

Рустамов подчеркнул, что на валютном рынке не наблюдается дефицита, а наоборот, отмечен профицит.

"Мы заинтересованы в том, чтобы валюта, выводящаяся на аукцион, была продана", - сказал глава Центробанка.

Отметим, что правление Центрального банка Азербайджана приняло решение с сегодняшнего дня оставить учетную ставку на уровне 6,25 процента. При этом верхний предел коридора процентных ставок оставлен на уровне 6,75 процента, а нижний предел - 5,75 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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