PayPal разрешит вывод криптовалюты

Всемирная система онлайн-платежей PayPal планирует разрешить вывод криптовалюты на сторонние кошельки. Об этом в среду сообщил вице-президент одноименной компании Хосе Фернандес да Понте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они [клиенты] хотят приносить к нам свою криптовалюту, чтобы использовать для покупок, а мы хотим, чтобы они могли брать полученную через нас валюту и выводить ее в любое место на свой выбор", - цитирует представителя PayPal портал CoinDesk. Да Понте не уточнил, когда новая функция станет доступна.

В ноябре 2020 года в PayPal разрешили американским клиентам проводить операции с криптовалютой, а в марте этого года пользователи в США получили возможность расплачиваться криптовалютой.