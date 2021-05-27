PayPal разрешит вывод криптовалюты
Всемирная система онлайн-платежей PayPal планирует разрешить вывод криптовалюты на сторонние кошельки. Об этом в среду сообщил вице-президент одноименной компании Хосе Фернандес да Понте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Они [клиенты] хотят приносить к нам свою криптовалюту, чтобы использовать для покупок, а мы хотим, чтобы они могли брать полученную через нас валюту и выводить ее в любое место на свой выбор", - цитирует представителя PayPal портал CoinDesk. Да Понте не уточнил, когда новая функция станет доступна.
В ноябре 2020 года в PayPal разрешили американским клиентам проводить операции с криптовалютой, а в марте этого года пользователи в США получили возможность расплачиваться криптовалютой.
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