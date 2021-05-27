Ассоциация страховщиков назвала приоритеты реализации стратегии развития азербайджанского страхового рынка

БАКУ /Trend/ - В трехлетнюю стратегию развития азербайджанского страхового рынка параллельно с повышением страховой грамотности и развитием страховых услуг включен и вопрос стимулирования деятельности страховых компаний.

Об этом Trend сообщил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев.

По его словам, эта дорожная карта была утверждена участниками местного страхового рынка и принята надзорным органом сектора (Центральным банком Азербайджана).

Он отметил, что наблюдательный совет АСА утвердил трехлетнюю стратегию развития и стимулирования местного страхового рынка в апреле текущего года.

"В частности, в указанной стратегии уделено внимание формированию отношений с государственными и частными организациями, подготовке проектов изменений в законодательстве в соответствии с современными рыночными условиями и осуществлению взаимного обмена кадрами и опытом с мировыми страховыми рынками", – сказал Эльмар Мирсалаев.

Исполнительный директор АСА добавил, что подобные направления в трехлетней стратегии заложены именно для поддержки деятельности местных страховых компаний.

Заметим, что документ охватывает 2021–2023 годы и включает в себя восемь стратегических целей. Концепция содержит такие направления, как усовершенствование инфраструктуры в страховом секторе, поддержка применения национальных профессиональных стандартов, формирование страховой культуры путем повышения грамотности в этой области, расширение проектов международного сотрудничества и повышение корпоративной социальной ответственности совместно с местными участниками страхового рынка.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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