Нацбанк Казахстана, VISA обсудили перспективы развития рынка платежных карточек

Председатель Национального Банка Казахстана Ерболат Досаев и Президент Международной платежной системы Visa Райан МакИнерни провели онлайн-встречу, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Плодотворное сотрудничество Казахстана с Visa – одним из мировых лидеров в сфере развития электронных платежей и инноваций, основанное на принципах взаимной выгоды, продолжается на протяжении более 25 лет.

Стороны обсудили отдельные направления сотрудничества по созданию Национальной платежной системы Казахстана (НПС), дальнейшие перспективы развития рынка платежных карточек и применения инновационных технологий в сфере безналичных платежей.

В ходе встречи достигнута договоренность о проведении совместных работ по организации локальной системы для обработки внутренних операций по платежным карточкам.

Руководство Национального Банка Казахстана и Visa также подтвердили готовность к решению организационных и технических вопросов при создании системы обработки карточных транзакций, являющейся компонентом НПС, в рамках совместной рабочей группы.

Национальная платежная система, создаваемая по поручению Президента К.К. Токаева, обеспечит стабильность и бесперебойность внутренних расчетов, развитие безналичных платежей, а также повысит эффективность функционирования платежного рынка Казахстана в целом.