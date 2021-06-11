Евро и турецкая лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 июня установлен на уровне 1,7 и 2,0722 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
11 июня 2021 г.:
|
10 июня 2021 г.:
|
11 мая 2021 г.:
|
11 июня 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0722
|
2,0681
|
2,0681
|
1,9297
|
0,0041
|
0,0041
|
0,1425
|
1 российский рубль
|
0,0237
|
0,0235
|
0,0162
|
0,0247
|
0,0002
|
0,0075
|
-0,0010
|
1 турецкая лира
|
0,2017
|
0,1979
|
2,4408
|
0,2508
|
0,0038
|
-2,2391
|
-0,0491
|
1 австралийский доллар
|
1,3183
|
1,3143
|
0,023
|
1,1789
|
0,0040
|
1,2953
|
0,1394
|
1 аргентинский песо
|
0,0179
|
0,0179
|
0,2063
|
0,0245
|
0
|
-0,1884
|
-0,0066
|
1 белорусский рубль
|
0,6814
|
0,6802
|
1,3335
|
0,7174
|
0,0012
|
-0,6521
|
-0,0360
|
1 бразильский реал
|
0,3362
|
0,3358
|
0,0181
|
0,3418
|
0,0004
|
0,3181
|
-0,0056
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,6712
|
0,4628
|
0
|
-0,2084
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1252
|
0,1238
|
0,3246
|
0,1019
|
0,0014
|
-0,1994
|
0,0233
|
100 южнокорейских вон
|
0,1531
|
0,1525
|
0,4628
|
0,1423
|
0,0006
|
-0,3097
|
0,0108
|
1 чешская крона
|
0,0817
|
0,0814
|
0,1209
|
0,0725
|
0,0003
|
-0,0392
|
0,0092
|
100 чилийских песо
|
0,2359
|
0,2362
|
0,1516
|
0,2201
|
-0,0003
|
0,0843
|
0,0158
|
1 китайский юань
|
0,2662
|
0,2662
|
0,0806
|
0,2404
|
0
|
0,1856
|
0,0258
|
1 датская крона
|
0,2787
|
0,2781
|
0,2446
|
0,2589
|
0,0006
|
0,0341
|
0,0198
|
1 грузинский лари
|
0,5384
|
0,5403
|
0,2643
|
0,5615
|
-0,0019
|
0,2741
|
-0,0231
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,2191
|
0,2781
|
0,2193
|
0
|
-0,0590
|
-0,0002
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,4966
|
0,0224
|
0
|
-0,4733
|
0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4112
|
2,3984
|
0,2189
|
2,1565
|
0,0128
|
2,1923
|
0,2547
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,0119
|
0,0231
|
0,0122
|
0,0001
|
-0,0111
|
-0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
2,3774
|
0,004
|
0
|
-2,3734
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2063
|
0,2056
|
0,0119
|
0,1842
|
0,0007
|
0,1944
|
0,0221
|
1 швейцарский франк
|
1,9025
|
1,8972
|
0,004
|
1,7996
|
0,0053
|
1,8985
|
0,1029
|
1 израильский шекель
|
0,5241
|
0,5243
|
0,2046
|
0,4947
|
-0,0002
|
0,3195
|
0,0294
|
1 канадский доллар
|
1,4066
|
1,403
|
1,8872
|
1,2623
|
0,0036
|
-0,4806
|
0,1443
|
1 кувейтский динар
|
5,6525
|
5,6528
|
0,5232
|
5,5262
|
-0,0003
|
5,1293
|
0,1263
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
1,4012
|
0,0043
|
0
|
-1,3972
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
5,6428
|
0,0229
|
0
|
-5,6227
|
-0,0028
|
100 ливанских фунтов
|
0,1128
|
0,1126
|
0,004
|
0,1127
|
0,0002
|
0,1088
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4134
|
0,4128
|
0,0201
|
0,3995
|
0,0006
|
0,3933
|
0,0139
|
1 мексиканский песо
|
0,0864
|
0,0862
|
0,112
|
0,0766
|
0,0002
|
-0,0256
|
0,0098
|
1 молдавская лея
|
0,096
|
0,0961
|
0,4133
|
0,0994
|
-0,0001
|
-0,3173
|
-0,0034
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1083
|
0,0854
|
0,105
|
0,0002
|
0,0231
|
0,0035
|
1 норвежская крона
|
0,2058
|
0,2052
|
0,0954
|
0,1812
|
0,0006
|
0,1104
|
0,0246
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,1085
|
0,0168
|
0
|
-0,0924
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4633
|
0,4623
|
0,207
|
0,4322
|
0,0010
|
0,2563
|
0,0311
|
1 сингапурский доллар
|
1,2863
|
1,2835
|
0,4541
|
1,2242
|
0,0028
|
0,8322
|
0,0621
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
1,2832
|
0,453
|
0
|
-0,8299
|
0,0003
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4518
|
2,4546
|
0,4533
|
2,3483
|
-0,0028
|
1,9985
|
0,1035
|
1 тайваньский доллар
|
0,0614
|
0,0614
|
0,0609
|
0,0574
|
0
|
0,0005
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1652
|
0
|
0
|
-0,0149
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0627
|
0,0627
|
0,0613
|
0,0636
|
0
|
0,0014
|
-0,0009
|
100 японских иен
|
1,5541
|
1,5514
|
1,5654
|
1,5874
|
0,0027
|
-0,0113
|
-0,0333
|
1 новозеландский доллар
|
1,2232
|
1,2207
|
1,2373
|
1,1039
|
0,0025
|
-0,0141
|
0,1193
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni