Евро и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 июня установлен на уровне 1,7 и 2,0722 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 11 июня 2021 г.: 10 июня 2021 г.: 11 мая 2021 г.: 11 июня 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0722 2,0681 2,0681 1,9297 0,0041 0,0041 0,1425 1 российский рубль 0,0237 0,0235 0,0162 0,0247 0,0002 0,0075 -0,0010 1 турецкая лира 0,2017 0,1979 2,4408 0,2508 0,0038 -2,2391 -0,0491 1 австралийский доллар 1,3183 1,3143 0,023 1,1789 0,0040 1,2953 0,1394 1 аргентинский песо 0,0179 0,0179 0,2063 0,0245 0 -0,1884 -0,0066 1 белорусский рубль 0,6814 0,6802 1,3335 0,7174 0,0012 -0,6521 -0,0360 1 бразильский реал 0,3362 0,3358 0,0181 0,3418 0,0004 0,3181 -0,0056 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,6712 0,4628 0 -0,2084 0 1 южноафриканский ранд 0,1252 0,1238 0,3246 0,1019 0,0014 -0,1994 0,0233 100 южнокорейских вон 0,1531 0,1525 0,4628 0,1423 0,0006 -0,3097 0,0108 1 чешская крона 0,0817 0,0814 0,1209 0,0725 0,0003 -0,0392 0,0092 100 чилийских песо 0,2359 0,2362 0,1516 0,2201 -0,0003 0,0843 0,0158 1 китайский юань 0,2662 0,2662 0,0806 0,2404 0 0,1856 0,0258 1 датская крона 0,2787 0,2781 0,2446 0,2589 0,0006 0,0341 0,0198 1 грузинский лари 0,5384 0,5403 0,2643 0,5615 -0,0019 0,2741 -0,0231 1 гонконгский доллар 0,2191 0,2191 0,2781 0,2193 0 -0,0590 -0,0002 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,4966 0,0224 0 -0,4733 0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,4112 2,3984 0,2189 2,1565 0,0128 2,1923 0,2547 100 индонезийских рупий 0,012 0,0119 0,0231 0,0122 0,0001 -0,0111 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 2,3774 0,004 0 -2,3734 0 1 шведская крона 0,2063 0,2056 0,0119 0,1842 0,0007 0,1944 0,0221 1 швейцарский франк 1,9025 1,8972 0,004 1,7996 0,0053 1,8985 0,1029 1 израильский шекель 0,5241 0,5243 0,2046 0,4947 -0,0002 0,3195 0,0294 1 канадский доллар 1,4066 1,403 1,8872 1,2623 0,0036 -0,4806 0,1443 1 кувейтский динар 5,6525 5,6528 0,5232 5,5262 -0,0003 5,1293 0,1263 1 казахский тенге 0,004 0,004 1,4012 0,0043 0 -1,3972 -0,0003 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 5,6428 0,0229 0 -5,6227 -0,0028 100 ливанских фунтов 0,1128 0,1126 0,004 0,1127 0,0002 0,1088 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4134 0,4128 0,0201 0,3995 0,0006 0,3933 0,0139 1 мексиканский песо 0,0864 0,0862 0,112 0,0766 0,0002 -0,0256 0,0098 1 молдавская лея 0,096 0,0961 0,4133 0,0994 -0,0001 -0,3173 -0,0034 1 египетский фунт 0,1085 0,1083 0,0854 0,105 0,0002 0,0231 0,0035 1 норвежская крона 0,2058 0,2052 0,0954 0,1812 0,0006 0,1104 0,0246 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,1085 0,0168 0 -0,0924 -0,0007 1 польский злотый 0,4633 0,4623 0,207 0,4322 0,0010 0,2563 0,0311 1 сингапурский доллар 1,2863 1,2835 0,4541 1,2242 0,0028 0,8322 0,0621 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 1,2832 0,453 0 -0,8299 0,0003 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4518 2,4546 0,4533 2,3483 -0,0028 1,9985 0,1035 1 тайваньский доллар 0,0614 0,0614 0,0609 0,0574 0 0,0005 0,0040 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1503 0,1652 0 0 -0,0149 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0627 0,0627 0,0613 0,0636 0 0,0014 -0,0009 100 японских иен 1,5541 1,5514 1,5654 1,5874 0,0027 -0,0113 -0,0333 1 новозеландский доллар 1,2232 1,2207 1,2373 1,1039 0,0025 -0,0141 0,1193

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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