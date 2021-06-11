Евро и турецкая лира подорожали к манату

Финансы 11 июня 2021 09:35 (UTC+04:00)
Евро и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 июня установлен на уровне 1,7 и 2,0722 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

11 июня 2021 г.:

10 июня 2021 г.:

11 мая 2021 г.:

11 июня 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0722

2,0681

2,0681

1,9297

0,0041

0,0041

0,1425

1 российский рубль

0,0237

0,0235

0,0162

0,0247

0,0002

0,0075

-0,0010

1 турецкая лира

0,2017

0,1979

2,4408

0,2508

0,0038

-2,2391

-0,0491

1 австралийский доллар

1,3183

1,3143

0,023

1,1789

0,0040

1,2953

0,1394

1 аргентинский песо

0,0179

0,0179

0,2063

0,0245

0

-0,1884

-0,0066

1 белорусский рубль

0,6814

0,6802

1,3335

0,7174

0,0012

-0,6521

-0,0360

1 бразильский реал

0,3362

0,3358

0,0181

0,3418

0,0004

0,3181

-0,0056

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,6712

0,4628

0

-0,2084

0

1 южноафриканский ранд

0,1252

0,1238

0,3246

0,1019

0,0014

-0,1994

0,0233

100 южнокорейских вон

0,1531

0,1525

0,4628

0,1423

0,0006

-0,3097

0,0108

1 чешская крона

0,0817

0,0814

0,1209

0,0725

0,0003

-0,0392

0,0092

100 чилийских песо

0,2359

0,2362

0,1516

0,2201

-0,0003

0,0843

0,0158

1 китайский юань

0,2662

0,2662

0,0806

0,2404

0

0,1856

0,0258

1 датская крона

0,2787

0,2781

0,2446

0,2589

0,0006

0,0341

0,0198

1 грузинский лари

0,5384

0,5403

0,2643

0,5615

-0,0019

0,2741

-0,0231

1 гонконгский доллар

0,2191

0,2191

0,2781

0,2193

0

-0,0590

-0,0002

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,4966

0,0224

0

-0,4733

0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,4112

2,3984

0,2189

2,1565

0,0128

2,1923

0,2547

100 индонезийских рупий

0,012

0,0119

0,0231

0,0122

0,0001

-0,0111

-0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

2,3774

0,004

0

-2,3734

0

1 шведская крона

0,2063

0,2056

0,0119

0,1842

0,0007

0,1944

0,0221

1 швейцарский франк

1,9025

1,8972

0,004

1,7996

0,0053

1,8985

0,1029

1 израильский шекель

0,5241

0,5243

0,2046

0,4947

-0,0002

0,3195

0,0294

1 канадский доллар

1,4066

1,403

1,8872

1,2623

0,0036

-0,4806

0,1443

1 кувейтский динар

5,6525

5,6528

0,5232

5,5262

-0,0003

5,1293

0,1263

1 казахский тенге

0,004

0,004

1,4012

0,0043

0

-1,3972

-0,0003

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

5,6428

0,0229

0

-5,6227

-0,0028

100 ливанских фунтов

0,1128

0,1126

0,004

0,1127

0,0002

0,1088

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4134

0,4128

0,0201

0,3995

0,0006

0,3933

0,0139

1 мексиканский песо

0,0864

0,0862

0,112

0,0766

0,0002

-0,0256

0,0098

1 молдавская лея

0,096

0,0961

0,4133

0,0994

-0,0001

-0,3173

-0,0034

1 египетский фунт

0,1085

0,1083

0,0854

0,105

0,0002

0,0231

0,0035

1 норвежская крона

0,2058

0,2052

0,0954

0,1812

0,0006

0,1104

0,0246

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,1085

0,0168

0

-0,0924

-0,0007

1 польский злотый

0,4633

0,4623

0,207

0,4322

0,0010

0,2563

0,0311

1 сингапурский доллар

1,2863

1,2835

0,4541

1,2242

0,0028

0,8322

0,0621

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

1,2832

0,453

0

-0,8299

0,0003

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4518

2,4546

0,4533

2,3483

-0,0028

1,9985

0,1035

1 тайваньский доллар

0,0614

0,0614

0,0609

0,0574

0

0,0005

0,0040

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1503

0,1652

0

0

-0,0149

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0627

0,0627

0,0613

0,0636

0

0,0014

-0,0009

100 японских иен

1,5541

1,5514

1,5654

1,5874

0,0027

-0,0113

-0,0333

1 новозеландский доллар

1,2232

1,2207

1,2373

1,1039

0,0025

-0,0141

0,1193

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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