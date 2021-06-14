Всемирный банк выделяет средства Узбекистану на развитие Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей

Всемирный банк выделяет Узбекистану $100 млн на развитие Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей, передает Trend со ссылкой на uznews.uz.

Города в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях смогут улучшить работу своих муниципальных служб и городскую инфраструктуру в рамках проекта «Комплексное развитие средних городов». Дополнительное финансирование на реализацию данного компонента проекта в размере 100 млн долл. США было одобрено Советом директоров Всемирного банка. Международная ассоциация развития, входящая в Группу Всемирного банка, предоставит его правительству Узбекистана в форме льготного кредита по очень низкой процентной ставке и со сроком погашения до 30 лет. Об этом UzNews.uz сообщили в пресс-службе представительства ВБ в РУз.

Дополнительное финансирование позволит расширить географические рамки проекта, который реализуется с 2019 г. при финансовом содействии Всемирного банка в городах Бухарской (г. Каган), Наманганской (г. Чартак) Ташкентской (г. Янгиюль и г. Пскент) областей.

Мероприятия в рамках нового этапа проекта охватят отдельные средние города в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Окончательный список городов, которые будут вовлечены в проект в этой части страны, планируется утвердить в течение следующих 6 месяцев после завершения консультаций с областными и городскими хокимиятами. Будут приниматься во внимание их социально-экономические потребности и возможности.

В рамках данных программ могут быть профинансированы следующие работы: улучшение и расширение систем водоснабжения и канализации; модернизация электроэнергетической инфраструктуры и уличного освещения, автомобильных дорог, пешеходных зон и зон пользования общественным транспортом; повышение энергоэффективности общественных зданий; реконструкция мест общественного пользования, парков, улиц и их соответствующей инфраструктуры; проведение реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия на территории соответствующих населенных пунктов.

Ожидается, что порядка 4 млн человек, или около 70% всего населения обоих регионов, прямо или косвенно получат пользу от улучшенной городской инфраструктуры, работы муниципальных служб, а также расширившихся возможностей трудоустройства благодаря проектным мероприятиям, способствующим созданию новых рабочих мест.

«Многие страны эффективно использовали процесс урбанизации в качестве драйвера своего развития. Например, так было в случае с Китаем, Южной Кореей и Таиландом. Узбекистану необходимо устранить существующие недостатки городской инфраструктуры и в работе муниципальных служб, а также модернизировать общественные пространства. Эти меры помогут сделать города более привлекательными для жизни и экономически продуктивными», - отметил Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане. «Средние города страны быстро растут и обладают потенциалом для создания рабочих мест для молодежи в сфере услуг. Сочетание инвестиций в развитие инфраструктуры и потенциала областных и городских хокимиятов по эффективному управлению городским хозяйством и муниципальными службами поможет трансформировать города в комфортные места для жизни, работы и ведения бизнеса. Мы рады поддержать правительство в достижении этой важной цели!».