Наибольшее количество предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане приходится на Россию

Наибольшее количество предприятий с иностранным капиталом, действующих в Узбекистане, по состоянию на 1 июня приходится на Россию - 2229 предприятий, передает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике в Узбекистане.

По данным Госкомстата, количество предприятий и организаций с иностранным капиталом, зарегистрированных в Узбекистане по состоянию на 1 июня 2021 года, составляет 13,2 тысячи, из них в настоящее время действуют 12,7 тысячи предприятий.

Сообщается, что количество действующих предприятий с иностранным капиталом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 1648.

При этом наибольшее количество предприятий с прямыми иностранными инвестициями в Узбекистане за отчетный период было отмечено в России - 2229, Китае - 1893, Турции - 1744, Казахстане - 999, Южной Корее - 902.

Кроме того, 201 вновь созданное предприятие в Узбекистане с прямым иностранным капиталом с января по май 2021 года пришлось на Турцию, 158 - на Россию, 121 - на Китай, 98 - на Казахстан и 38 предприятий - на Южную Корею.

Ранее Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана сообщало, что объем прямых иностранных инвестиций на конец 2021 года достигнет 7,6 миллиарда долларов, что на 18,8 процента превысит результаты 2020 года.

По итогам четырех месяцев 2021 года объем прямых иностранных инвестиций в рамках Государственной и региональных инвестиционных программ составил 1,8 млрд долларов США.

При этом в рамках Государственной инвестиционной программы введено в эксплуатацию 19 проектов на сумму 696 млн долларов, за счет чего создано более 5000 новых рабочих мест, а в рамках региональных инвестиционных программ - 2961 проект введен в эксплуатацию на сумму 1,2 миллиарда долларов, что позволило создать 32 600 новых рабочих мест.