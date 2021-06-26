Узбекистан, ФАР рассмотрели стратегию перехода к «зеленой экономике» и энергоэффективности

Узбекистан и Французское агентство развития (ФАР) обсудили вопросы сотрудничества по стратегии перехода к «зеленой экономике», энергоэффективности и наращиванию потенциала, передает Trend со ссылкой на Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

Делегация Французского агентства развития провела переговоры в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

Встречи состоялись в рамках визита исполнительного директора по операциям ФАР Жан-Пьер Марчелли в Узбекистан 24-26 июня 2021 года. Это первый визит такого высокопоставленного представителя руководства ФАР за время деятельности агентства в республике.

По итогам встречи сторонами достигнуты договоренности по дальнейшему совместному сотрудничеству и участия ФАР в процессе экономических реформ Узбекистана.

В ходе встречи в Министерстве экономического развития и сокращения бедности были обсуждены вопросы сотрудничества с Французским агентством развития по стратегии перехода к "зеленой экономике", энергоэффективности и наращиванию потенциала.

На встрече стороны также обменились мнениями о поддержке национальной стратегии перехода к "зеленой" экономике в целях качественной разработки новой программы государственных займов и привлечения "зеленых" инвестиций, а также о повышении потенциала кадров в области "зеленого" макроэкономического прогнозирования и планирования.

В ходе встречи были даны предложения ФАР по развитию финансовых и нефинансовых инструментов поддержки "зеленой" экономики.

Стороны также обсудили и обменялись мнениями по проекту "Механизм финансирования зеленой экономики" (МФЗЭ), который реализуется в Узбекистане.

В рамках проекта "Механизм финансирования зеленой экономики" была представлена информация о выделении кредитов малым и средним предприятиям на внедрение “зеленых” технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.

По итогам встречи стороны выразили готовность к продолжению дальнейшего сотрудничества по всем приоритетным направлениям.