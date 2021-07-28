Азербайджанский PASHA Bank завершил II квартал со значительной прибылью
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Специалист Минздрава Нуру Байрамов: в настоящее время в мире жировой гепатоз печени получил широкое распространение
Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей Азербайджана и Турции – Джейхун Байрамов
Узбекистан рассматривает австрийский опыт в сфере производства экспортоориентированной сельхозпродукции
Шушинская декларация выведет турецко-азербайджанские связи на более высокий уровень - Мустафа Шентоп
Азербайджан даст решительный ответ на любые шаги, предпринятые против его территориальной целостности – МИД
Очередная встреча представителей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в Исламабаде (ФОТО)
Сегодня более 14 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей
Азербайджан остается одним из приоритетных рынков для внедрения российских ИТ решений - министерство
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском районе в очередной раз подверглись интенсивному обстрелу, двое военнослужащих получили ранения - минобороны
Участники свадеб обязательно должны иметь документ о вакцинации от COVID или сертификат об иммунитете - минэкономики Азербайджана