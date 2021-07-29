ФРС США не рассматривает вариант повышения ставок для борьбы с инфляцией

Федеральная резервная система (ФРС) США не рассматривает возможность повышения межбанковской учетной ставки в целях борьбы с ростом инфляции в стране. Об этом сообщил глава ФРС Джером Пауэлл, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для нас несвоевременно думать о повышении прямо сейчас процентных ставок", - заявил руководитель ФРС, отвечая на вопрос о возможности применения таких мер в рамках борьбы с инфляцией.

Он подчеркнул, что вверенное ему ведомство "очень внимательно" следит за ситуацией с инфляцией. "Мы готовы использовать свои инструменты, если это будет уместно", - заверил Пауэлл. По его оценке, думать о "повышении процентных ставок" нужно будет только "в перспективе". О какой именно перспективе может идти речь, Пауэлл не уточнил.

При этом глава ФРС отметил, что, на его взгляд, инфляция, скорее всего, снизится в среднесрочной перспективе.

Как заявило 13 июля Министерство труда США, индекс потребительских цен в стране за последние 12 месяцев достиг 5,4%, что стало наивысшим показателем с августа 2008 года.