В Азербайджане подорожали золото и серебро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 36,09 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3078,318 маната, что на 0,5 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 19 июля - 26 июля 3070,62 20 июля - 27 июля 3058,18 21 июля - 28 июля 3070,25 22 июля 3058,08 29 июля 3085,83 23 июля 3065,53 30 июля 3106,71 Средняя стоимость за неделю 3061,805 Средняя стоимость за неделю 3078,318

На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,5068 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 42,884 маната, что на 0,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 19 июля - 26 июля 42,978 20 июля - 27 июля 42,885 21 июля - 28 июля 42,2165 22 июля 42,8414 29 июля 42,8565 23 июля 43,0933 30 июля 43,4848 Средняя стоимость за неделю 42,967 Средняя стоимость за неделю 42,884

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 19,36 маната (1,1 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1811,716 маната, что на 2,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 19 июля - 26 июля 1813,83 20 июля - 27 июля 1811,72 21 июля - 28 июля 1809,91 22 июля 1842,67 29 июля 1828,65 23 июля 1860,92 30 июля 1794,47 Средняя стоимость за неделю 1851,795 Средняя стоимость за неделю 1811,716

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 37,01 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4501,798 маната, что на 1,8 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 19 июля - 26 июля 4543,17 20 июля - 27 июля 4493,17 21 июля - 28 июля 4472,05 22 июля 4534,65 29 июля 4494,44 23 июля 4638,53 30 июля 4506,16 Средняя стоимость за неделю 4586,59 Средняя стоимость за неделю 4501,798

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni