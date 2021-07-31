В Азербайджане подорожали золото и серебро (ОБЗОР)

Финансы 31 июля 2021 11:34 (UTC+04:00)
В Азербайджане подорожали золото и серебро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 36,09 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3078,318 маната, что на 0,5 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота

19 июля

-

26 июля

3070,62

20 июля

-

27 июля

3058,18

21 июля

-

28 июля

3070,25

22 июля

3058,08

29 июля

3085,83

23 июля

3065,53

30 июля

3106,71

Средняя стоимость за неделю

3061,805

Средняя стоимость за неделю

3078,318

На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,5068 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 42,884 маната, что на 0,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра

19 июля

-

26 июля

42,978

20 июля

-

27 июля

42,885

21 июля

-

28 июля

42,2165

22 июля

42,8414

29 июля

42,8565

23 июля

43,0933

30 июля

43,4848

Средняя стоимость за неделю

42,967

Средняя стоимость за неделю

42,884

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 19,36 маната (1,1 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1811,716 маната, что на 2,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины

19 июля

-

26 июля

1813,83

20 июля

-

27 июля

1811,72

21 июля

-

28 июля

1809,91

22 июля

1842,67

29 июля

1828,65

23 июля

1860,92

30 июля

1794,47

Средняя стоимость за неделю

1851,795

Средняя стоимость за неделю

1811,716

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 37,01 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4501,798 маната, что на 1,8 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия

19 июля

-

26 июля

4543,17

20 июля

-

27 июля

4493,17

21 июля

-

28 июля

4472,05

22 июля

4534,65

29 июля

4494,44

23 июля

4638,53

30 июля

4506,16

Средняя стоимость за неделю

4586,59

Средняя стоимость за неделю

4501,798

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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