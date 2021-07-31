В Азербайджане подорожали золото и серебро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 36,09 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3078,318 маната, что на 0,5 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
19 июля
|
-
|
26 июля
|
3070,62
|
20 июля
|
-
|
27 июля
|
3058,18
|
21 июля
|
-
|
28 июля
|
3070,25
|
22 июля
|
3058,08
|
29 июля
|
3085,83
|
23 июля
|
3065,53
|
30 июля
|
3106,71
|
Средняя стоимость за неделю
|
3061,805
|
Средняя стоимость за неделю
|
3078,318
На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,5068 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 42,884 маната, что на 0,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
19 июля
|
-
|
26 июля
|
42,978
|
20 июля
|
-
|
27 июля
|
42,885
|
21 июля
|
-
|
28 июля
|
42,2165
|
22 июля
|
42,8414
|
29 июля
|
42,8565
|
23 июля
|
43,0933
|
30 июля
|
43,4848
|
Средняя стоимость за неделю
|
42,967
|
Средняя стоимость за неделю
|
42,884
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 19,36 маната (1,1 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1811,716 маната, что на 2,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
19 июля
|
-
|
26 июля
|
1813,83
|
20 июля
|
-
|
27 июля
|
1811,72
|
21 июля
|
-
|
28 июля
|
1809,91
|
22 июля
|
1842,67
|
29 июля
|
1828,65
|
23 июля
|
1860,92
|
30 июля
|
1794,47
|
Средняя стоимость за неделю
|
1851,795
|
Средняя стоимость за неделю
|
1811,716
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 37,01 маната (0,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4501,798 маната, что на 1,8 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
19 июля
|
-
|
26 июля
|
4543,17
|
20 июля
|
-
|
27 июля
|
4493,17
|
21 июля
|
-
|
28 июля
|
4472,05
|
22 июля
|
4534,65
|
29 июля
|
4494,44
|
23 июля
|
4638,53
|
30 июля
|
4506,16
|
Средняя стоимость за неделю
|
4586,59
|
Средняя стоимость за неделю
|
4501,798
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni