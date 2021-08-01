В России ужесточили правила выдачи ипотеки

Центробанк (ЦБ) с 1 августа ужесточил регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20 процентов от стоимости жилья, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новым правилам, по выданной с начала месяца ипотеке надбавки к коэффициентам риска будут повышены до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Данный шаг связан с увеличением доли суд с небольшим первоначальном взносом в общем объеме выданных кредитов. Их доля на первичном рынке недвижимости выросла с 24 процентов во втором квартале прошлого года до 45 процентов в первом квартале этого года, на вторичном — с 30 до 33 процентов. Отмечается, что в условиях быстрого роста ипотеки и увеличения цен на недвижимость значимость первоначального взноса как гаранта стабильности банковской системы сильно возросла.

Ранее Центробанк зафиксировал рекордное за всю историю наблюдений падение ипотечной ставки в России. По данным ЦБ, на 1 июля 2021 года средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам составила 7,07 процента годовых. Значение стало минимальным за период сбора статистики, начиная с 1 января 2018 года. Предыдущий минимум фиксировали 1 февраля текущего года, он составил 7,23 процента.