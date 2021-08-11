Минфин Азербайджана выставил на аукцион очередной транш гособлигаций

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 10 миллионов манатов со сроком обращения 728 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 10 инвесторов подали 16 заявок в ценовом диапазоне от 100,22 (5,88 процента) до 101,52 маната (5,19 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 101,04 маната (5,45 процента), а средневзвешенная цена – 101,38 маната (5,27 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 64,7 миллиона манатов, а объем размещения – 15 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением более чем в четыре раза.

Срок погашения ценных бумаг – восьмое августа 2023 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до конца дня 11 августа.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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