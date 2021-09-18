Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР)

Финансы 18 сентября 2021 10:02 (UTC+04:00)
Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

06 сентября

1,7

13 сентября

1,7

07 сентября

1,7

14 сентября

1,7

08 сентября

1,7

15 сентября

1,7

09 сентября

1,7

16 сентября

1,7

10 сентября

1,7

17 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0052 маната. Средневзвешенный курс составил 2,006 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,008 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

06 сентября

2,0178

13 сентября

2,0066

07 сентября

2,0199

14 сентября

2,0089

08 сентября

2,0131

15 сентября

2,007

09 сентября

2,0084

16 сентября

2,0077

10 сентября

2,011

17 сентября

2,0014

Средний курс за неделю

2,014

Средний курс за неделю

2,006

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0234 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

06 сентября

0,0233

13 сентября

0,0233

07 сентября

0,0233

14 сентября

0,0234

08 сентября

0,0232

15 сентября

0,0233

09 сентября

0,0232

16 сентября

0,0235

10 сентября

0,0233

17 сентября

0,0234

Средний курс за неделю

0,0233

Средний курс за неделю

0,0234

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0016 маната. Средневзвешенный курс составил 0,201 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,002 маната (один процент).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

06 сентября

0,2043

13 сентября

0,2008

07 сентября

0,2052

14 сентября

0,2015

08 сентября

0,2037

15 сентября

0,2013

09 сентября

0,2007

16 сентября

0,2015

10 сентября

0,2012

17 сентября

0,1992

Средний курс за неделю

0,203

Средний курс за неделю

0,201

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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