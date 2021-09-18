Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 06 сентября 1,7 13 сентября 1,7 07 сентября 1,7 14 сентября 1,7 08 сентября 1,7 15 сентября 1,7 09 сентября 1,7 16 сентября 1,7 10 сентября 1,7 17 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0052 маната. Средневзвешенный курс составил 2,006 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,008 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 06 сентября 2,0178 13 сентября 2,0066 07 сентября 2,0199 14 сентября 2,0089 08 сентября 2,0131 15 сентября 2,007 09 сентября 2,0084 16 сентября 2,0077 10 сентября 2,011 17 сентября 2,0014 Средний курс за неделю 2,014 Средний курс за неделю 2,006

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0234 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 06 сентября 0,0233 13 сентября 0,0233 07 сентября 0,0233 14 сентября 0,0234 08 сентября 0,0232 15 сентября 0,0233 09 сентября 0,0232 16 сентября 0,0235 10 сентября 0,0233 17 сентября 0,0234 Средний курс за неделю 0,0233 Средний курс за неделю 0,0234

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0016 маната. Средневзвешенный курс составил 0,201 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,002 маната (один процент).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 06 сентября 0,2043 13 сентября 0,2008 07 сентября 0,2052 14 сентября 0,2015 08 сентября 0,2037 15 сентября 0,2013 09 сентября 0,2007 16 сентября 0,2015 10 сентября 0,2012 17 сентября 0,1992 Средний курс за неделю 0,203 Средний курс за неделю 0,201

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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