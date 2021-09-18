Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
06 сентября
|
1,7
|
13 сентября
|
1,7
|
07 сентября
|
1,7
|
14 сентября
|
1,7
|
08 сентября
|
1,7
|
15 сентября
|
1,7
|
09 сентября
|
1,7
|
16 сентября
|
1,7
|
10 сентября
|
1,7
|
17 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0052 маната. Средневзвешенный курс составил 2,006 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,008 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
06 сентября
|
2,0178
|
13 сентября
|
2,0066
|
07 сентября
|
2,0199
|
14 сентября
|
2,0089
|
08 сентября
|
2,0131
|
15 сентября
|
2,007
|
09 сентября
|
2,0084
|
16 сентября
|
2,0077
|
10 сентября
|
2,011
|
17 сентября
|
2,0014
|
Средний курс за неделю
|
2,014
|
Средний курс за неделю
|
2,006
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0234 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
06 сентября
|
0,0233
|
13 сентября
|
0,0233
|
07 сентября
|
0,0233
|
14 сентября
|
0,0234
|
08 сентября
|
0,0232
|
15 сентября
|
0,0233
|
09 сентября
|
0,0232
|
16 сентября
|
0,0235
|
10 сентября
|
0,0233
|
17 сентября
|
0,0234
|
Средний курс за неделю
|
0,0233
|
Средний курс за неделю
|
0,0234
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0016 маната. Средневзвешенный курс составил 0,201 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,002 маната (один процент).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
06 сентября
|
0,2043
|
13 сентября
|
0,2008
|
07 сентября
|
0,2052
|
14 сентября
|
0,2015
|
08 сентября
|
0,2037
|
15 сентября
|
0,2013
|
09 сентября
|
0,2007
|
16 сентября
|
0,2015
|
10 сентября
|
0,2012
|
17 сентября
|
0,1992
|
Средний курс за неделю
|
0,203
|
Средний курс за неделю
|
0,201
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni