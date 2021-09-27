Падение цен на золото стало причиной снижения стоимости внешних активов Узбекистана

Финансы 27 сентября 2021 15:57 (UTC+04:00)
Падение цен на золото стало причиной снижения стоимости внешних активов Узбекистана
В Азербайджане сократился объем кредитов, выданных в сфере транспорта и связи
В Азербайджане сократился объем кредитов, выданных в сфере транспорта и связи
Порты Турции перевалили более 40 млн тонн нефтепродуктов
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Венгрия планирует запустить авиарейсы в Узбекистан
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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