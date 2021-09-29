Венгерский банк купит 75% госдоли в узбекском банке

БАКУ/Trend/- Венгерский ОТP Bank в рамках приватизации «Ипотека-банка» станет владельцем 75 процентов государственной доли в этом банке, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом 29 сентября на Экономическом форуме в Ташкенте сообщил заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

По его словам, первый пакет документов планируется подписать 29 сентября, а полностью завершить сделку — в течение двух месяцев.

«Мы наладили сотрудничество с Международной Финансовой Корпорации, которая представляла нам потенциальных инвесторов. Затем венгерский ОТP Bank пришел в Узбекистан и сегодня мы подпишем с ним документ, а через два месяца, надеюсь, сделка будет завершена», — рассказал Кучкаров.

Он также добавил, что Узбекистан активно движется в сторону приватизации банков.

«Нам не нужны 10 госбанков. У нас нет в них потребности», — подчеркнул минэкономразвития.

Подход, использованный при приватизации «Ипотека-банка», будет применен и для «Узпромстройбанка», который недавно получил конвертируемый заем от МФК в размере $75 млн.

«Надеемся, что Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также выделят по 50 миллионов долларов для поддержки процесса приватизации банков», — сказал министр.

Вход венгерского ОТP Bank на рынок Узбекистана обсуждается как минимум с лета 2020 года. О планах по приватизации одного из банков страны стало известно в конце марта.

OTP Group — венгерская банковская группа, работающая в сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса — от управления активами и лизинга до финансирования пенсий. Является одним из ключевых поставщиков финансовых услуг в Центральной и Восточной Европе. OTP Bank, являющийся крупнейшим банком Венгрии, составляет основу группы.