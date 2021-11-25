Ассоциация страховщиков Азербайджана впервые избрана членом международной организации

БАКУ/Trend/ - Ассоциация страховщиков Азербайджана избрана членом Глобальной федерации страховых ассоциаций, сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию страховщиков.

Согласно информации, одним из вопросов повестки дня очередного заседания Глобальной федерации страховых ассоциаций, секретариат которой находится в Брюсселе, стало членство в Федерации Ассоциации страховщиков Азербайджана.

В результате голосования единогласно поддержано членство Ассоциации страховщиков Азербайджана в Федерации. Таким образом, Ассоциация страховщиков Азербайджана впервые стала членом международной организации.

Являясь членом Глобальной федерации страховых ассоциаций, Ассоциация страховщиков Азербайджана участвует в Генеральных ассамблеях два раза в год, а также в ежегодной конференции Insurance Europe, в ежегодной конференции Международной ассоциации страховых надзоров по важнейшим вопросам, связанных с перестрахованием.

Отметим, что Глобальная федерация страховых ассоциаций была создана в октябре 2012 года на встрече страховых ассоциаций в Вашингтоне.



Федерация заменяет Международную сеть страховых ассоциаций, неофициально действующую с 2008 года. В федерацию входят 43 члена и 1 наблюдатель из 66 стран.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)