МВФ на неделю отложил публикацию январского доклада
Международный валютный фонд (МВФ) на неделю отложил публикацию своего январского доклада о перспективах развития мировой экономики, чтобы учесть при подготовке данного документа последние события, связанные с пандемией. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на пресс-секретаря фонда агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Обновление доклада <...> будет выпущено 25 января, чтобы наши команды [специалистов] могли включить в экономические прогнозы последние события, связанные с пандемией COVID-19", - заявили в фонде.
Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщал, что доклад будет опубликован 19 января.
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