Центробанк Азербайджана выдал лицензию еще одной инвесткомпании
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию ЗАО «Инвестиционная компания Troni», сообщает Trend в среду со ссылкой на ЦБА.
Тем самым число имеющих лицензию инвестиционных компаний в стране достигло 12.
Отметим, что 27 октября 2021 года Государственная налоговая служба зарегистрировала ЗАО «Инвестиционная компания Troni». Уставный капитал компании составляет 360 тысяч манатов.
(Автор: Назрин Исрафилова)
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