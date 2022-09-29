Платежные системы в Азербайджане будут работать на основе лицензий - Центробанк

БАКУ /Trend/ - Платежные системы, работающие в Азербайджане, будут осуществлять деятельность на основе лицензии.

Об этом, как передает Trend, сказал журналистам генеральный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов.

По его словам, это решение нашло отражение в законопроекте "О платежных услугах и системах", который на сегодня находится на стадии рассмотрения различными госструктурами.

«Регулятор работает над реализацией комплексных мер по расширению безналичных платежей, созданию конкурентной среды. После вступления законодательства в силу со стороны ЦБА будет регулироваться деятельность платежных организаций, небанковских организаций, а также услуг посредников. Эта деятельность будет разрешенной и лицензируемой. К данным организациям будут применяться меры технологической безопасности и регулирования», - сказал Османов.