Действующая в Азербайджане НБКО выставила на торги облигации

БАКУ /Trend/ - 28 декабря на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению необеспеченных бездокументарных облигаций действующей в Азербайджане НБКО "Kredaqro" на сумму 500 тысяч манатов со сроком обращения 18 месяцев, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.
По данным БФБ, в ходе аукциона девять инвесторов подали девять заявок.
Годовая ставка составила 11 процентов, а процентные платежи выплачиваются инвесторам каждые 90 дней.
Дата погашения облигаций – 28 июня 2024 года.
Андеррайтером размещения выступил ЗАО "AzFinance İnvestisiya Şirkəti".