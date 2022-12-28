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Действующая в Азербайджане НБКО выставила на торги облигации

Финансы Материалы 28 декабря 2022 16:32 (UTC +04:00)
Действующая в Азербайджане НБКО выставила на торги облигации

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 28 декабря на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению необеспеченных бездокументарных облигаций действующей в Азербайджане НБКО "Kredaqro" на сумму 500 тысяч манатов со сроком обращения 18 месяцев, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона девять инвесторов подали девять заявок.

Годовая ставка составила 11 процентов, а процентные платежи выплачиваются инвесторам каждые 90 дней.

Дата погашения облигаций – 28 июня 2024 года.

Андеррайтером размещения выступил ЗАО "AzFinance İnvestisiya Şirkəti".

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