ЦБ Азербайджана, НДЦ и БФБ обсудили приоритеты рынка капитала на текущий год

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА), Национальный депозитный центр (НДЦ) и Бакинская фондовая биржа (БФБ) обсудили приоритеты на 2023 год.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в Twitter.

"У нас состоялась встреча с руководителями НДЦ, БФБ и инвестиционных компаний. Целью встречи было обсуждение работы, проделанной на рынке капитала в 2022 году, актуальных вопросов - модернизации рыночной инфраструктуры, а также приоритетов на 2023 год", - говорится в публикации.

Отмечается, что на встрече была представлена информация о мерах, предпринятым в течение 2022 года Центральным банком, направленных на развитие рынка ценных бумаг .

По его словам, состоялся обмен мнениями с участниками по вопросам стимулирования конкурентно-ориентированной деятельности инвестиционных компаний, непосредственного участия банков в рынке капитала, налаживания отношений с глобальными депозитариями, требований достаточности капитала участников рынка.

Напомним, что в январе 2023 года оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) превысил 1,472 миллиарда манатов, что на 29 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года