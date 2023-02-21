Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 21 февраля на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций Министерства финансов Азербайджана на сумму 40 миллионов манатов со сроком обращения 728 дней, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 26 инвесторов подали 50 заявок в ценовом диапазоне от 91,2371 (11 процентов) до 95,4017 маната (8,55 процента).

В соответствии с решением Министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 94,3595 (9,15 процента), а средневзвешенная цена - 94,5573 маната (9,0354 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 144 644 300 манатов, а объем размещения – 47 051 500 манатов.

Дата погашения облигаций – 18 февраля 2025 года.

Отметим, что во время аукциона объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов в случае, если спрос на государственные облигации превысит предложение, а цена удовлетворит эмитента.

Напомним, что недавно Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана в качестве платежного агента осуществил купонные выплаты по облигациям Министерства финансов Азербайджана.

Согласно информации, произведены купонные выплаты на сумму 2 725 102 манатов.