Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана, остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 24 апреля 1,7 01 мая 1,7 25 апреля 1,7 02 мая 1,7 26 апреля 1,7 03 мая 1,7 27 апреля 1,7 04 мая 1,7 28 апреля 1,7 05 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0067 маната.

Средневзвешенный курс повысился на 0,0027 маната и составил 1,8747 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 24 апреля 1,8634 01 мая 1,8709 25 апреля 1,8786 02 мая 1,8674 26 апреля 1,8669 03 мая 1,8743 27 апреля 1,8786 04 мая 1,8837 28 апреля 1,8726 05 мая 1,8776 Средний курс за неделю 1,8720 Средний курс за неделю 1,8747

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0006 маната и составил 0,0209.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 24 апреля 0,0208 01 мая 0,0208 25 апреля 0,0209 02 мая 0,0209 26 апреля 0,0209 03 мая 0,0209 27 апреля 0,0207 04 мая 0,0207 28 апреля 0,0209 05 мая 0,0209 Средний курс за неделю 0,0208 Средний курс за неделю 0,0214

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0873 маната за лиру.