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Центробанк Азербайджана и IFC разрабатывает финтех-стратегию на 2024-2028 годы

Финансы Материалы 6 сентября 2023 11:53 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана и IFC разрабатывает финтех-стратегию на 2024-2028 годы

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) разрабатывает финтех-стратегию на 2024-2028 годы.

Как передает в среду Trend, об этом журналистам сказала директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана Камала Гурбанова в ходе азербайджано-турецкого Fintex форума.

По её словам, финтех является одной из составляющих проекта устойчивого развития финансового сектора, реализуемого ЦБА совместно с организацией McKinsey.

"Все эти меры поддерживают увеличение спроса и предложения финтех в стране. Помимо этого, будет подготовлен новый персонал, способный работать с цифровыми технологиями", - отметила она.

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