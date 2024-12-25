Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7692 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду: