Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 января

Финансы Материалы 23 января 2025 09:06 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 января

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,77 маната соответственно, сообщает Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:

Валюты
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1,77
1 австралийский доллар AUD 1,0667
1 белорусский рубль BYN 0,4868
1 болгарский леви BGN 0,9049
1 дирхам ОАЭ AED 0,4628
100 южнокорейских вон KRW 0,1183
1 чешская крона CZK 0,0704
1 китайский юань CNY 0,2335
1 датская крона DKK 0,2372
1 грузинский лари GEL 0,5936
1 гонконгский доллар HKD 0,2182
1 индийская рупия INR 0,0197
1 британский фунт стерлингов GBP 2,0945
10000 иранских риалов IRR 0,0295
1 шведская крона SEK 0,1545
1 швейцарский франк CHF 1,876
1 израильский шекель ILS 0,4799
1 канадский доллар CAD 1,1815
1 кувейтский динар KWD 5,5141
100 казахских тенге KZT 0,3267
1 катарский риал QAR 0,4663
1 кыргызский сом KGS 0,0194
100 венгерских форинтов HUF 0,4308
1 молдавский лей MDL 0,0915
1 норвежская крона NOK 0,1507
100 узбекских сомов UZS 0,0131
100 пакистанских рупий PKR 0,6098
1 польский злотый PLN 0,4192
1 румынский лей RON 0,3557
100 российских рублей RUB 1,7128
1 сербский динар RSD 0,0151
1 сингапурский доллар SGD 1,2542
1 саудовский риал SAR 0,4532
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2207
1 турецкая лира TRY 0,0477
1 туркменский манат TMT 0,4857
1 украинская гривна UAH 0,0405
100 японских йен JPY 1,0856
1 новозеландский доллар NZD 0,9638
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости