Завтра в Париже пройдет "круглый стол" по COP29

БАКУ /Trend/ - "Круглый стол", посвященный 28-й и 29-й сессиям Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28 и COP29), пройдет 20 февраля в штаб-квартире Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже, сообщает Trend.

Об этом говорится в публикации исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола в официальном аккаунте в соцсети "X".

Фатих Бирол отметил, что основной целью обсуждений, которые пройдут под руководством президента COP28 Султана аль-Джабера, является рассмотрение результатов COP28 в рамках консенсуса Объединенных Арабских Эмиратов и определение последующих шагов для COP29.

В сообщении отмечается, что во встрече примут участие мировые климатические и энергетические лидеры, официальные представители из различных стран, дипломаты.

Во встрече примет участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 Ялчин Рафиев.

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